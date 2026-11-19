Während Kirchen und öffentliche Gebäude weltweit rot leuchten, bleibt das Schloss Mirabell dunkel. Salzburgs Stadtverwaltung will beim "Red Wednesday" bewusst keine einzelne Religion hervorheben. Die ÖVP übt scharfe Kritik.

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Am 18. November wird weltweit mit rot beleuchteten Gebäuden an Christen erinnert, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. In Salzburg beteiligt sich die Stadtverwaltung heuer allerdings nicht an der Aktion. Anders als im Vorjahr bleibt das Schloss Mirabell, Sitz der Stadtregierung, unbeleuchtet.

Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) begründet die Entscheidung mit der weltanschaulichen Neutralität der Stadt. "Wir wollen nicht nur für eine einzige Religion ein Zeichen setzen", sagte er laut "Salzburg24".

Stattdessen soll das Schloss künftig am 22. August weiß beleuchtet werden. An diesem UN-Gedenktag wird an Opfer von Gewalt aufgrund ihrer Religion oder Weltanschauung erinnert – ausdrücklich auch an Menschen ohne religiöses Bekenntnis. Ab dem 25. November soll das Gebäude außerdem 16 Tage lang orange leuchten, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen.

ÖVP spricht von widersprüchlicher Entscheidung

Für Kritik sorgt der Schritt bei der ÖVP. Gemeinderat Jure Mustac hatte beantragt, das Schloss erneut rot anzustrahlen. Im vergangenen Jahr war das Gebäude erstmals mehrere Tage lang Teil der Aktion.

"Was letztes Jahr möglich war, soll plötzlich gegen die Neutralität verstoßen? Das passt nicht zusammen", kritisierte Mustac laut ORF. Bei der Beleuchtung gehe es nicht darum, das Christentum zu bevorzugen, sondern Solidarität mit Menschen zu zeigen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden.

Mustac verwies auch darauf, dass sich das österreichische Parlament und die Wiener Hofburg an der Initiative beteiligen. Die geplante weiße Beleuchtung im August begrüße er zwar, sie sei aber kein Grund, auf ein Zeichen am "Red Wednesday" zu verzichten.

Kirchen in Salzburg leuchten weiterhin rot

Ganz ohne rote Beleuchtung bleibt Salzburg dennoch nicht: Der Salzburger Dom und zahlreiche weitere Kirchen beteiligen sich an der Aktionswoche. Laut ORF werden der Dom und 25 weitere Gebäude der Erzdiözese Salzburg rot angestrahlt.

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Die "Red Week" wird vom katholischen Hilfswerk "Kirche in Not" organisiert und findet von 15. bis 22. November statt. Die rote Farbe soll symbolisch an das Blut jener erinnern, die wegen ihres christlichen Glaubens getötet wurden.

Nach Angaben des Hilfswerks sind weltweit Millionen Christen von Verfolgung und Unterdrückung betroffen. Die Organisation nennt je nach Definition unterschiedliche Zahlen – von rund 220 Millionen unmittelbar Betroffenen bis zu mehr als 380 Millionen Menschen, die Verfolgung, Bedrohung oder Unterdrückung ausgesetzt seien.