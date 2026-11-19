Mit ausgekugelter linker Schulter in der Armschlinge kehrt Vincent Kompany an die Säbener Straße zurück. Der Belgier gibt unumwunden zu, Warnsignale ignoriert zu haben – gibt gesundheitlich aber komplette Entwarnung.

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Aufatmen beim FC Bayern: Nach seinem gesundheitlichen Kollaps hat sich Cheftrainer Vincent Kompany heute erstmals wieder der Öffentlichkeit gestellt. Äußerlich gezeichnet – der Belgier trug wegen seiner ausgekugelten linken Schulter eine Armschlinge –, präsentierte sich der Coach gewohnt aufgeräumt und schonungslos ehrlich.

"Nicht genug auf Körper gehört"

"Die Wahrheit war, ich war einfach krank, wie das jedem passieren kann im Oktober und November", schilderte Kompany die Hintergründe seines Ausfalls. Dabei räumte der Trainer selbstkritisch ein, zu lange über die eigenen Grenzen gegangen zu sein: "Vielleicht habe ich dann nicht genügend auf meinen Körper gehört. Ich will es auch nicht kleinreden. Es war schon ein Schock. Ich habe einfach weitergemacht, obwohl ich Ruhe gebraucht hätte."

Volle Entwarnung: Keine Konsequenzen

Inzwischen blickt der Bayern-Coach wieder nach vorn: "Jetzt ist Zeit für den nächsten Schritt." Dass die Zwangspause keine dauerhaften Folgen hinterlässt, haben eingehende Untersuchungen bestätigt. "Ich bin sehr gesund. Ich habe genug Tests gemacht. Es war zum Glück nicht der Fall, dass wir weitere Konsequenzen hatten", gab Kompany volle Entwarnung.

Besonders beeindruckt zeigte sich der Belgier von der Reaktion seines Umfelds in den vergangenen Tagen. "Ich war erst mal dankbar für die Unterstützung. Es war sehr intensiv und eine neue Erfahrung. Aber es ist alles perfekt gelaufen – nicht nur von vielen Leuten im Verein, sondern auch von den Ärzten", betonte Kompany, der nach dem Vorfall vor allem eines suchte: "Dann versucht man, schnell die Ruhe zu finden."

Schon morgen gegen Köln

Mit frischer Energie – wenn auch vorerst noch mit der linken Schulter in der Schlinge – übernimmt Kompany nun wieder das Kommando beim deutschen Rekordmeister. Schon morgen geht es in der Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr) weiter.