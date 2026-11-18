Real lockt Uniteds Supertalent JJ Gabriel mit einem Millionenpaket. Für seinen Ausbildungsklub bleibt wohl wenig – und der prüft rechtliche Schritte. Der Teenager geht derweil nicht mehr ans Handy und hat sich schon verabschiedet.

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Bei diesem Millionen-Deal soll Manchester United nur das Kleingeld bleiben. Real Madrid steht vor der Verpflichtung des 16-jährigen JJ Gabriel. Mehr als 15 Millionen Euro soll das Gesamtpaket kosten. Bei United landen davon laut der spanischen Zeitung "AS" aber nur rund 360.000 Euro Ausbildungsentschädigung.

Der englische Rekordmeister droht eines seiner größten Talente zu verlieren. Und der Abschied läuft alles andere als geräuschlos.

Real zahlt Millionen, United schaut zu

Der Unterschied: Real zahlt keine Millionenablöse. Laut "Sport" fließt das Geld vor allem in den Vertrag des Teenagers und in Beraterprovisionen. Uniteds Anteil würde weniger als 2,4 Prozent ausmachen.

Bei einem Wechsel innerhalb Englands wären laut britischen Medien mehr als drei Millionen Euro für den Ausbildungsklub möglich gewesen. Jetzt zieht es den Nachwuchsstar offenbar nach Madrid. Laut Sky Sports gibt es bereits eine grundsätzliche Einigung zwischen den Vereinen. Vollzogen ist der Wechsel noch nicht.

Abschiedsvideo ohne Vorwarnung

Auf Instagram hat Gabriel trotzdem schon Schluss gemacht. Am Dienstag bedankte er sich mit einem emotionalen Abschiedsvideo bei United. Der Klub wusste davon laut "Times" und "Manchester Evening News" vorab nichts.

United soll seit September vergeblich versucht haben, den Spieler und seine Familie zu erreichen. Damals beantragte sein Umfeld die Aufhebung seiner Registrierung. Seitdem trainiert Gabriel nicht mehr beim Klub. Registriert ist er dort weiterhin.

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United prüft rechtliche Schritte

United will klären, ob ein anderer Verein Gabriel ohne entsprechende Genehmigung zum Abschied bewegt hat. Sollte sich das bestätigen, könnten rechtliche Schritte folgen. Ein Regelverstoß ist bisher nicht nachgewiesen, eine Klage nicht eingereicht.

Gabriel besitzt auch eine EU-Staatsbürgerschaft. Sein Wechsel mit 16 braucht dennoch eine Freigabe nach den Regeln für internationale Minderjährigentransfers.

Drei Tore beim Debüt

Der in England als "Kid Messi" gefeierte Offensivspieler stand auch bei Bayern, Barcelona und Paris Saint-Germain auf dem Zettel. Bei seinem Debüt in der UEFA Youth League gegen Sabah traf er gleich dreimal.

Im Vorjahr wurde er als jüngster Spieler der Vereinsgeschichte mit dem Jimmy-Murphy-Preis für Uniteds besten Nachwuchsspieler ausgezeichnet. Für die Profis bestritt er noch kein Pflichtspiel.

Real plant laut "AS" zunächst mit ihm im Nachwuchs. Ab Jänner soll Gabriel für die zweite Mannschaft Castilla spielberechtigt sein.