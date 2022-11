Haaland-Rückkehr bei City wohl erst nach WM

Stürmerstar Erling Haaland hat sich von seiner Fußverletzung noch immer nicht vollständig erholt und könnte lauf Manchester-City-Trainer Pep Guardiola vor der WM-Pause kein Match mehr im City-Dress bestreiten.

City hat vor der WM-Endrunde in Katar noch zwei Spiele anstehen und tritt dann erst wieder am 28. Dezember an.

Haaland hatte wegen einer Fußprellung bereits zwei Matches verpasst, kam am vergangenen Samstag aber von der Ersatzbank ins Spiel. Ein verwerteter Elfmeter in der 95. Minute bescherte City noch den 2:1-Sieg über Fulham.

"Er ist immer noch nicht bei 100 Prozent", meinte Guardio vor dem Liga-Cup-Spiel am Mittwoch gegen Chelsea. "Sein Zustand verbessert sich. Das wichtigste ist, dass der Knochen nicht gebrochen war. Das Band ist noch ein bisschen beschädigt." City spielt am Samstag zu Hause noch gegen Brentford, ehe die Liga wegen der WM in Katar pausiert. Guardiola glaubt aber, dass der 22-Jährige bei den freundschaftlichen Länderspielen von Norwegen, das die WM-Qualifikation verpasst hat, gegen Irland und Finnland Ende des Monats spielen kann. "Wenn er sich gut fühlt, wird er für das Nationalteam spielen. Ich werde nie Spieler davon abhalten, für ihre Nationalmannschaften zu spielen", versicherte der Coach.