In einem echten Nord-Krimi sicherte Erling Haaland seinen Norwegern den letzten Platz im Viertelfinale der Nations League. Dort warten andere Kaliber.

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Wenn sie sich an diesem Abend eines nicht vorwerfen lassen konnten, dann fehlenden Kampfgeist. Nach einem Patzer in der Abwehr, den Ex-Grazer Rasmus Hojlund ausnutzte (11.), und einem schnellen zweiten durch Pierre-Emil Hojberg (14.) sah die Situation schon früh hoffnungslos aus.

Angeführt von ihren Superstars gelang aber das sensationelle Comeback. Ins Spiel zurück brachte sie natürlich ihre Tor-Maschine (37.).

Es warten die ganz großen Kaliber

Kurz vor Schluss legte dann Arsenals Martin Ödegaard vor (83.), während erneut Haaland per Elfmeter in der 96. Minute den Aufstieg auf Kosten Dänemarks besiegelte.

Wollen sie aber eine Chance auf das spätere Final Four, wird es im nun anstehenden Viertelfinale eine Leistungssteigerung brauchen. Als Gruppenzweiter wartet bei der Auslosung am Freitag (12 Uhr/live Sky Sport News) entweder Frankreich, Deutschland oder England.

Auch WM-Halbfinal-Neuauflage möglich

Gruppengegner und Titelverteidiger Portugal trifft als Erster entweder auf Weltmeister Spanien, Belgien oder die Niederlande. Bedeutet hier stehen einige gewaltige Partien am Programm – unter anderem eine Neuauflage des WM-Halbfinals von "Les Bleus" gegen "Furia Roja" wäre möglich.

Lamine Yamal & Co. siegten gegen Frankreich mit 2:0 © Getty Images

Wem jetzt schon das Wasser im Munde zusammenläuft, der wird nun einen leichten Dämpfer hinnehmen müssen: Diese Partien werden erst zwischen 25. und 27. (Hinspiele) sowie 28. bis 30. März (Rückspiele) ausgetragen. Hier wird sich noch regulär in Hin- und Rückspiel duelliert, erst im Halbfinale im Juni geht es dann für alle vier Teams in eines der verbleibenden Länder.