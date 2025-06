Kriegs-Lügen: Wie KI-Fake-Videos das Netz überschwemmen

Nach den jüngsten Luftangriffen im Nahostkonflikt wird das Internet mit Falschmeldungen überschwemmt. Dabei dürften Dutzende KI-gefälschte Videos und Bilder gezielt verbreitet worden sein.

Seit Beginn der Luftschläge Israels und des Irans am 13. Juni explodiert das Netz regelrecht mit gefälschtem Kriegs-Content. Besonders besorgniserregend: Viele dieser Videos und Fotos stammen aus KI-Schmieden. Sie reichen von angeblichen Raketenangriffen auf Tel Aviv bis hin zu F-35-Kampffliegern, die in der Wüste abgestürzt sein sollen. Brisanterweise hätte man 15 Prozent von Israels gesamter F-35-Flotte vernichtet, wären diese Bilder echt gewesen.

© BBC

Ein KI-generiertes Bild von Raketen über Tel Aviv kam alleine 27 Millionen Views. Dabei erreichten die drei meistgesehenen Fake-Videos zusammen über 100 Millionen Aufrufe auf verschiedenen Plattformen.

Was dahinter stecken könnte

Wie BBC berichtet, verbreiten fragwürdige Profile mit blauen Häkchen systematisch Falschmeldungen. So wuchs der Account "Daily Iran Military" in nur einer Woche von 700.000 auf 1,4 Millionen Follower, was einen Zuwachs von 100 Prozent bedeutet. Experten warnen davor, dass künstliche Intelligenz noch nie zuvor in diesem Ausmaß während eines militärischen Konflikts eingesetzt wurde.

Im selben Bericht wird weiters erwähnt, dass Analysten Verbindungen zu russischen Einflussoperationen haben wollen. Moskau versuche offenbar, das Vertrauen in westliche - besonders amerikanische - Waffentechnik zu untergraben. Dabei fielen selbst offizielle Stellen auf die Fakes herein: Iranische Staatsmedien teilten gefälschte Angriffs-Videos, während selbst die israelischen Streitkräfte veraltetes Bildmaterial verwendeten.