Emotionales Wiedersehen in der Königsklasse: Austria-Kapitänin Carina Wenninger empfängt am Donnerstag mit den Veilchen ihren langjährigen Herzensklub FC Bayern vor Rekordkulisse.

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In der Fußball-Champions-League der Frauen steigt am Donnerstag (18:45 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) im Franz-Horr-Stadion das große Saisonhighlight für Austria Wien gegen den FC Bayern München. Mehr als 8.500 Fans sorgen am Verteilerkreis für eine echte Rekordkulisse, denn erstmals werden bei einem Spiel der Austria-Frauen alle vier Tribünen geöffnet. Ganz besonders emotional wird das Duell für Kapitänin Carina Wenninger, die insgesamt 15 Jahre das Bayern-Trikot trug und mit 303 Pflichtspielen sowie drei Meistertiteln und einem Pokalsieg Münchner Rekordspielerin ist. "Das wird für uns alle besonders vor der Kulisse. Wahnsinn, was da gerade passiert", erklärte die Abwehrchefin vor dem Wiedersehen mit ihrem Ex-Verein, den sie 2022 Richtung Rom verlassen hatte, ehe sie nach dem Karriereende 2024 für die Veilchen wieder auf den Rasen zurückkehrte.

Wiedersehen von Wenninger mit Zadrazil und Dunst

Aufseiten der Münchnerinnen reisen mit Sarah Zadrazil, Barbara Dunst und Katharina Naschenweng gleich drei bekannte ÖFB-Teamspielerinnen nach Wien-Favoriten. "Ich freue mich brutal. Ich bin super befreundet mit der Zadi, auch mit der Dunsti. Es ist schön, die Spielerinnen, aber auch Leute rund um den Verein morgen zu treffen. Das wird einfach ein super Tag", betonte Wenninger voller Vorfreude. Auch Austria-Trainer Stefan Kenesei sprach angesichts des Zuschauer-Ansturms, der nahe an den nationalen Vereinsrekord des SKN St. Pölten von 8.832 Fans gegen Barcelona heranreicht, von einer "Krönung" der bisherigen Aufbauarbeit. Für die Entwicklung der Veilchen gab es sogar Lob von Bayern-Mittelfeldspielerin Barbara Dunst: "Mir gefällt einfach, wie sich der Verein entwickelt hat, dass die Austria in Österreich ein Vorzeigeclub ist, was die Investitionen in den Frauenfußball betrifft."

ÖFB-Power beim deutschen Meister hier im Archivbild: Sarah Zadrazil (links) und Katharina Naschenweng gastieren am Donnerstag mit dem FC Bayern München zum Champions-League-Kracher bei Austria Wien am Verteilerkreis. © IMAGO/Eibner

Austria braucht Sahnetag gegen den FC Bayern

Sportlich könnten die Vorzeichen vor dem fünften Spieltag der Ligaphase allerdings kaum unterschiedlicher sein. Während die Austria mit einem Punkt aus dem Heim-1:1 gegen Inter Mailand sowie Niederlagen gegen Chelsea (0:1), Juventus (1:4) und Benfica (1:3) auf dem 18. und letzten Tabellenplatz liegt, rangiert der FC Bayern nach Siegen über Benfica (3:0) und Paris St. Germain (2:1) sowie Remis gegen Real Madrid (2:2) und Manchester City (2:2) mit acht Zählern auf einem direkten Viertelfinal-Platz in den Top vier. Zudem gewann das Team von Coach Jose Barcala in der deutschen Liga bisher alle zehn Saisonspiele, zuletzt mit 4:1 beim Zweiten Wolfsburg. Will die Austria den Drei-Punkte-Rückstand auf Platz zwölf und die Chance auf das Aufstiegs-Play-off vor dem Ligaphasen-Finale Mitte Dezember gegen Manchester City wahren, muss laut Wenninger alles zusammenpassen: "Sportlich ist ganz klar, dass wir einen ganz, ganz starken Tag erwischen müssen, einen Sahnetag."

Kenesei glaubt trotz Verletzungssorgen an Chance

Obwohl Austria-Coach Stefan Kenesei auf die verletzte Flügelspielerin Louise Schöffel verzichten muss und hinter dem Einsatz der angeschlagenen Stürmerin Modesta Uka noch ein Fragezeichen steht, gibt sich der Trainer kämpferisch. "Jede Mannschaft hat irgendwo Schwächen beziehungsweise gibt es irgendwo Bereiche, wo ein Gegner sie verwunden und Tore erzielen kann", erklärte Kenesei. Wenn seine Mannschaft eine Leistung wie zuletzt bei Benfica abrufe, in beiden Strafräumen effizient agiere und ein Quäntchen Glück habe, sei selbst gegen den Vorjahres-Halbfinalisten der Königsklasse eine Überraschung möglich.