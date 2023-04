Zwei Abschiede bei Meister Red Bull Salzburg

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg muss nach dem Titelgewinn zwei bittere Abgänge verzeichnen.

Die Bullen sind nun auch offiziell auf Trainersuche. Wie die "Bullen" am Dienstag bestätigten, kehrt Erfolgscoach Matt McIlvane in seine Heimat in den USA zurück. Der 37-Jährige war vier Jahre in Salzburg tätig und holte in den vergangenen beiden Jahren den ICE-Titel. Seine erste Saison endete wegen Corona vorzeitig. McIlvane wird laut Medienberichten in die Organisation von NHL-Club Anaheim Ducks wechseln. Auch Angreifer Ty Loney wird nach Saisonende in seine Heimat zurückkehren.

Mit der Ära McIlvane geht in Salzburg eine weitere erfolgreiche Trainer-Ära zu Ende. Der jetzt 37-jährige Amerikaner trat in Salzburg 2019 seine erste Stelle als Head Coach eines Profi-Teams an – mit 33 Jahren bei Amtsantritt war er der jüngste Head Coach der Salzburger Clubgeschichte – und wurde mit den Red Bulls in vier Jahren zweimal Champion der win2day ICE Hockey League (2022 und 2023). Gleich in seiner ersten Saison 2019/20 gewannen die Red Bulls auch die erste Phase des ICE-Grunddurchgangs, wurden dann aber von Corona ‚ausgebremst‘.

In der Champions Hockey League erreichten die Red Bulls mit McIlvane in den letzten zwei Saisonen das Playoff und überraschten u.a. im Achtelfinale der aktuellen Saison mit einem 3:1-Heimsieg gegen den schwedischen CHL-Titelverteidiger Rögle BK, auch wenn dann in Ängelholm das Aus kam. Unter seiner Regie entwickelten sich auch viele junge Spieler der Red Bull Eishockey Akademie weiter und gehören nun teilweise zum Stammkader des alten und neuen Meisters. Matt McIlvane wird nach dieser erfolgreichen Zeit nun nach Amerika zurückkehren und will dort den nächsten Karriereschritt setzen. Die Red Bulls bedanken sich für seine herausragende Arbeit und seinen Einsatz in Salzburg und wünschen ihm beruflich und privat alles Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren Weg.

Loney-Abschied nach zwei Meisteriteln

Loney hat von 2021 bis zuletzt bei den Red Bulls gespielt und hatte in der letzten Saison maßgeblichen Anteil am Gewinn des Meistertitels in der win2day ICE Hockey League. Der 31-jährige Amerikaner kam in der Saison 2021/22 in 39 Spielen auf 21 Tore und 16 Assists. In der aktuellen Saison fiel Loney schon früh wegen einer langwierigen Verletzung aus, von der er sich letztlich nicht mehr vollständig erholte. Er absolvierte in der Saison 2022/23 nur 9 Spiele im Grunddurchgang und verzeichnete 5 Tore und 6 Assists. Die Red Bulls bedanken sich bei Ty Loney für seinen Einsatz und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg viel Erfolg und v.a. viel Gesundheit.