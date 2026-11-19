Nach dem erfolgreichen Auftritt in der Nations League tritt der Teamchef zum Match gegen die Stadt Wien an.

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Die ewige Diskussion um unser Nationalstadion - geht jetzt alles ganz schnell? Nach der Ankündigung von Teamchef Ralf Rangnick, Investoren an der Hand zu haben und "ein Konzept, bei dem kein einziger Steuer-Euro verbraucht wird", kommt's am Donnerstag zum mit Spannung erwarteten Gipfel mit der Stadt Wien. Dort scheint man den engagierten Teamchef ("Wir hatten schon mehrere Meetings mit dem Bürgermeister und mit dem Stadtrat Hacker ...") bisher nicht wirklich ernst genommen zu haben.

Hacker: "Es ist wie im Sport: Das Ergebnis zählt"

Stadtrat Peter Hacker im ORF: "Es ist wie im Sport: Das Ergebnis zählt. Gute Ideen haben viele. Aber, und das ist das Entscheidende: Gibt's auch Unterlagen, wie man das realisieren kann? Gibt's einen Businessplan, gibt's ein Gesamtkonzept? Ich freue mich, wenn das alles bei dem Termin auf den Tisch kommt. Weil bis jetzt kenne ich keinen einzigen Zettel, auf dem auch nur ein einziger Buchstabe draufsteht."

Inzwischen schaltete sich auch ÖFB-Boss Josef Pröll in die Diskussion um das bis zu einer Milliarde teure Prestigeprojekt ein. Der bestens vernetzte ehemalige Finanzminister und Vizekanzler bestätigte im ORF: "Ja, es gibt Investoren. Die haben auch mir gegenüber ausgedrückt, dass sie sich absolut vorstellen können, in Vorlage zu gehen und dabei zu sein."

Happel-Stadion-Platz wäre idealer Standort

Rangnick ("Es gibt keine Eventarena, die moderne Ansprüche erfüllt - weder in Wien, noch anderswo in Österreich") macht sich seit Jahren für eine multifunktionale Arena stark, in der auch Popkonzerte usw. über die Bühne gehen, "die 365 Tage im Jahr bespielt werden kann". Aber bisher sei nichts passiert, "weil von vornherein gesagt wird, es geht deswegen oder deswegen nicht usw."

Der Bauingenieur Kurt Zöchling ließ revolutionäres Modell entwerfen. © Kurt Zöchling

Dabei bekommt Rangnick inzwischen von allen Seiten Inputs. Der Wiener Bauingenieur Kurt Zöchling kommt sogar mit einem revolutionären Modell inklusive Skisprungschanze und einer Skipiste für Parallelrennen, "weil man im Wintersportland Österreich den Wintersport dazudenken muss."

Stadtrat Hacker ("Alt ist nicht automatisch kaputt") pochte bis zuletzt auf den Denkmalschutz des 1931 eröffneten und Mitte der 1980er-Jahre erneuerten Prater-Ovals - dort, wo nach den Vorstellungen des ÖFB die neue Eventarena entstehen soll. Rangnick: "Logistisch und verkehrstechnisch ist das der beste Standort, da braucht man gar nicht lange diskutieren." Die Stadt Wien als Eigentümerin des Happel-Stadions müsste das Grundstück den Investoren überlassen, die hohen Abrisskosten würden laut Rangnick die neuen Geldgeber übernehmen: "Der Stadt Wien würde es nichts kosten".

Nach Stadion-Gipfel muss Rangnick unters Messer

Nach dem Stadion-Gipfel will sich Rangnick um seine Gesundheit kümmern. Am Montag wird er in der Unfallklinik im bayrischen Murnau "hoffentlich zum letzten Mal" an seinem lädierten Sprunggelenk operiert. Danach startet er in die Reha. Deswegen wird er die EURO-Quali-Auslosung am 6. Dezember in Belfast nur aus der Distanz verfolgen.