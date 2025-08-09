Im Inland: Hier macht Italiens Präsident Urlaub

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella ist am Samstagnachmittag zu seinen Sommerurlaub in Südtirol eingetroffen.

Landeshauptmann Arno Kompatscher empfing Mattarella am Flughafen Bozen, wo die Maschine vom Typ Falcon 900 im militärischen Teil gelandet war.

Der 84-jährige Präsident urlaubt zum dritten Mal in Südtirol und zwar in der Villa Ausserer oberhalb von Seis. Hier wird er die kommenden zwei Wochen verbringen. Villa Ausserer dient als logistisch-ausbildungstechnischen Basis der Gebirgstruppen des italienischen Heeres.

Auch Ministerpräsidentin gönnt sich Ruhepause

Das italienische Parlament schließt für den Sommerurlaub bis zum 1. September. Auch die Regierungsmitglieder gönnen sich einige Urlaubstage. Im Gegensatz zu früheren Jahren zeigen sich die italienischen Politiker 2025 bewusst zurückhaltend. Keine Luxusjachten, keine Paparazzi-Bilder, keine Selfies: So bevorzugen sie Ferien großteils in Italien.

Den guten Ton gibt Ministerpräsidentin Giorgia Meloni an, die sich lediglich wenige Urlaubstage in Begleitung ihrer achtjährigen Tochter Ginevra und ihrer Schwester Arianna in Griechenland gönnt. Eine kurze Reise in Melonis Lieblingsregion Apulien wird nicht ausgeschlossen. Niemand soll ihre genauen Aufenthaltsorte kennen.

Verkehrsminister und Vizepremier Matteo Salvini hat sich für einen Urlaub im Trentino entschieden. Der genaue Aufenthaltsort ist vorerst noch nicht bekannt. Oppositionschefin Elly Schlein reist nach Lugano zu ihrer Familie und besucht danach ihre Schwester, die als Diplomatin in Athen arbeitet. Außenminister Antonio Tajani gönnt sich einige Tage Erholung in seiner Geburtsstadt, dem Thermenort Fiuggi südlich von Rom.