SO werden Sie die Meta AI in WhatsApp wieder los

Die neue Meta AI stört derzeit viele Nutzer der App. Mit einer Einstellung können Sie vermeiden, dass die Zuckerberg-KI auf Ihre Nachrichten zugreift.

Das KI-Sprachmodell "Meta AI" ist in WhatsApp integriert. Es ist in allen Einzel- und Gruppenchats im Hintergrund aktiv und könnte theoretisch mitlesen. Mit "@Meta AI" wird der Chatbot eingeschaltet. Die jeweilige Nachricht wird dann an Meta AI geschickt. Zwar liest die KI die restlichen Nachrichten nicht mit, trotzdem fürchten Nutzer um ihre Daten.

Die Funktion ist für manche Nutzer praktisch, aber viele wollen keine künstliche Intelligenz in ihren Unterhaltungen. Die Meta AI kann man derzeit nicht komplett deaktivieren. Das Symbol mit dem blauen Kreis bleibt auf dem WhatsApp-Startbildschirm weiter bestehen.

Innerhalb der Chats deaktiviert

Eine unbekannte Funktion: Die KI kann innerhalb einzelner Chats ausschalten. Seit April 2025 führte Meta Stückweise die Funktion "Erweiterter Chat-Datenschutz" (Advanced Chat Privacy) ein.

Alle Privat- und Gruppenchats haben einen Schieberegler. Dieser ist standardmäßig deaktiviert. Wer die Meta AI aus dem Chat ausschließen möchte, muss folgende Schritte ausführen:

Gehen Sie in den Chat. Sie gehen in die Einstellung des Chats. Suchen Sie nach der Funktion "Erweiterter Chat-Datenschutz" und aktivieren Sie diese.

Jeder kann Funktion (de-)aktivieren

In Gruppen kann jedes Mitglied, auch wenn dieses kein Admin ist, die Funktion (de-)aktivieren. Die anderen Gruppenmitglieder sehen dank eines kleinen Hinweises im Chat, dass die Funktion aktiviert wurde.

Wenn der erweiterte Chat-Datenschutz aktiviert ist, kann kein Nutzer mehr Meta AI per "@" aufrufen. Somit kann die KI keine Nachrichten mitlesen. Ebenfalls werden Fotos und Videos nicht mehr sofort in der Fotogalerie abgespeichert und Chatverläufe können nicht mehr automatisch exportiert werden. Wichtig: Obwohl die Meta AI im Chat deaktiviert ist, können Screenshots erstellt sowie einzelne Nachrichten weitergeleitet werden.