Neuer Anlauf für Friedenspoker: Selenskyj am Montag in London

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Montag in London erwartet, um mit dem britischen Premierminister Keir Starmer über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg zu beraten.

Thema soll der Stand der Verhandlungen über einen Friedensplan sein, wie die Nachrichtenagentur PA berichtet. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird an dem Treffen teilnehmen, wie er auf X ankündigte. Macron zufolge soll auch Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz zugegen sein.

Von deutscher Seite wurde eine Teilnahme von Merz zunächst nicht bestätigt. Macron teilte mit, bei den Gesprächen solle es um die Lage in der Ukraine und die laufenden Verhandlungen unter US-Vermittlung gehen. "Die Ukraine kann auf unsere unerschütterliche Unterstützung zählen", schrieb er auf der Plattform X. Man werde die Bemühungen fortsetzen, um der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben. Ohne diese könne es keinen robusten und dauerhaften Frieden geben.

Die USA und die Ukraine wollen ihre Gespräche über eine Lösung am Samstag fortsetzen. Diese hatten am Donnerstag im US-Bundesstaat Florida begonnen. Beide Seiten waren sich US-Angaben zufolge einig, dass ein Ende des Kriegs von Russlands Bereitschaft zu Frieden abhängt.

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, hatten am Dienstag in Moskau mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen und die US-Vorschläge für ein Kriegsende vorgestellt.