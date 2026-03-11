Bei Angriff verletzt: Wo steckt Irans neuer Ober-Mullah?

Mojtaba Khamenei wurde offenbar bei einem Angriff verletzt.

Der neue Oberste Führer des Irans, Mojtaba Khamenei, ist trotz Verletzungen infolge der US-israelischen Angriffe auf den Iran "wohlauf". Dies gab der Sohn des iranischen Präsidenten Youssef Pezeshkian am Mittwoch im Onlinedienst Telegram bekannt. "Ich habe Freunde mit Verbindungen gefragt. Sie sagten mir, dass er Gott sei Dank wohlauf ist", erklärte Pezeshkian, der auch als Regierungsberater fungiert.

Mojtaba Khamenei war am Sonntag zum Obersten Führer des Iran ernannt worden. Berichten zufolge wurde er bei dem Angriff am 28. Februar verletzt, bei dem sein Vater Ali Khamenei getötet worden war. Im staatlichen iranischen Fernsehen war Khamenei als "verwundeter Veteran des Ramadan-Krieges" bezeichnet worden. Details über das Ausmaß seiner Verletzungen wurden nicht mitgeteilt. Seit dem US-israelischen Angriff zu Beginn des Iran-Krieges ist Mojtaba Khamenei nicht öffentlich aufgetreten.

Israel: Leicht verletzt

Israel geht einem hochrangigen Insider zufolge davon aus, dass Mojtaba Khamenei bei einem der Angriffe nur leicht verletzt wurde. Zu dieser Erkenntnis komme der israelische Geheimdienst, sagt der Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Deshalb erscheine er nicht in der Öffentlichkeit.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar gemeinsame Luftangriffe auf den Iran gestartet. Dabei wurden Ali Khamenei und weitere Mitglieder der iranischen Führung in Khameneis Residenz im Zentrum von Teheran getötet. Der Iran greift seitdem Israel, US-Einrichtungen in der Golfregion und Infrastruktur mehrerer Golfstaaten an.