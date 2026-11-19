Polizei ermittelt
Betrüger erbeuteten Hunderttausende Euro von Unternehmen
Kärnten. Ein Industrieunternehmen im Bezirk Klagenfurt-Land ist laut Polizei Opfer eines Betrugs geworden. Die Täter dürften die E-Mail-Adresse eines chinesischen Lieferanten manipuliert und dem Kärntner Unternehmen eine neue Bankverbindung untergejubelt haben. Elfmal wurde Geld auf die falschen Konten überwiesen, insgesamt mehrere Hunderttausend Euro. Weil bestellte Waren zunächst trotzdem geliefert wurden, fiel der Betrug nicht gleich auf.
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Betrug entdeckt
Ende November meldete sich der chinesische Lieferant, weil seit März keine Zahlungen mehr bei ihm eingegangen waren. So wurde der Betrug entdeckt. Der Finanzmanager des Kärntner Unternehmens erstattete am Mittwoch Anzeige. Die Ermittlungen laufen.
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