Ausgerechnet zwei Geckos, die 2023 am Flughafen Wien beschlagnahmt wurden, sorgen nun in Schönbrunn für eine Sensation. Sie haben Nachwuchs bekommen und gehören einer noch unbeschriebenen Art an.

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Babyalarm im Tiergarten Schönbrunn sorgt in der Wissenschaft für Aufsehen. Erstmals weltweit ist die Nachzucht einer Gecko-Art gelungen, die bisher wissenschaftlich noch nicht beschrieben wurde. Mitte Juni und Ende Juli schlüpften zwei Jungtiere. Die Reptilien haben die besonders heiklen ersten Lebenswochen gut überstanden und entwickeln sich prächtig, das teilte der Zoo am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Die Eltern der beiden Jungreptilien seien nach ihrer Beschlagnahme am Flughafen Wien im Jahr 2023 im Tiergarten Schönbrunn untergebracht worden. Sie stammten ursprünglich aus Namibia. "Uns fiel auf, dass sich diese Geckos in ihrer Färbung von den sehr nah verwandten Sandgeckos Chondrodactylus angulifer, die ebenfalls seit einer Beschlagnahme bei uns leben, unterscheiden", so Anton Weissenbacher, zoologischer Abteilungsleiter im Tiergarten.

Für die wissenschaftliche Beschreibung sind noch weitere Untersuchungen notwendig. Diese neue Art wird vorerst als Chondrodactylus sp. bezeichnet. Der Zusatz "sp." steht für "species" (deutsch: Spezies) und kennzeichnet eine bisher wissenschaftlich nicht beschriebene Art der Gattung Chondrodactylus.

Nachzucht bringt neue Erkenntnisse

Über die Lebensweise der bislang unbeschriebenen Art ist noch wenig bekannt. © DANIEL ZUPANC

Mit der Nachzucht wurden laut Tiergarten nicht nur Erkenntnisse zur Haltung der Tiere vertieft, sondern auch erstmals wichtige Informationen über ihre Fortpflanzung gewonnen. "Mit dem neuen Wissen können Grundlagen für den langfristigen Erhalt der Art geschaffen werden. Damit zeigt der Zuchterfolg, welche wichtige Rolle moderne Tiergärten als Orte der wissenschaftlichen Forschung und des Artenschutzes spielen", sagte Weissenbacher.