Von der Weihnachtsfeier mit festlichem Menü bis zum Jahreswechsel mit Champagner reicht das Angebot im Donauturm. In bis zu 170 Metern Höhe können Gäste die Festtage auf besondere Weise verbringen.

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Während zu Silvester die Feuerwerke über Wien den Nachthimmel erhellen, können die Gäste auf dem Donauturm das Spektakel in 170 Metern Höhe genießen. Schon in den Wochen davor wird hoch über den Dächern der Stadt auf Weihnachten angestoßen. Ob mit Kollegen, Freunden oder der Familie, im Turm Restaurant, im Turm Café und auf der Innenterrasse stehen für die Festtage verschiedene Angebote zur Wahl.

Weihnachtsfeier mit Blick über Wien

Für die Weihnachtsfeier geht es zunächst mit dem Lift auf 170 Meter Höhe. Dort serviert das Turm Restaurant Gruppen von zehn bis 60 Personen festliche Menüs mit drei, vier oder fünf Gängen. Je nach Wahl kostet das 69, 78 oder 87 Euro pro Person. Wer in größerer Runde feiern möchte, kann das Restaurant für 60 bis 100 Gäste exklusiv buchen. Dann gibt es um 102 Euro pro Kopf ein Vier-Gang-Menü samt Punsch und Maroni.

Zehn Meter darunter wartet im Turm Café auf Gesellschaften von 40 bis 120 Personen ein Weihnachtsbuffet. Für 135 Euro pro Gast sind hier auch Getränke, Punsch und Maroni sowie eine Runde auf der Donauturm-Rutsche inkludiert. Ab 80 Personen kann das Café exklusiv gebucht werden.

Auch rund um das gemeinsame Essen lässt sich einiges planen. Auf der Innenterrasse in 155 Metern Höhe können Gruppen ab 30 Personen mit einem Punschempfang um 19,90 Euro pro Gast in den Abend starten. Wer danach noch weiterfeiern möchte, kann eine Afterparty mit Musik und Getränken um 49 Euro pro Kopf buchen. Diese dauert von 22.30 bis spätestens 2 Uhr. Bei den Weihnachtsmenüs sind der Eintritt, die Liftfahrt und drei Stunden Gratisparken inkludiert. Getränke werden im Restaurant extra verrechnet.

Silvester mit Feuerwerk-Panorama

Silvester am Donauturm: Buffets am 31. Dezember im Turm Restaurant auf 170 Metern sowie im Turm Café auf 160 Metern. © Roman Bauer

Am 31. Dezember rückt dann der Ausblick noch stärker in den Mittelpunkt, denn im Turm Restaurant ist ein Fenstertisch garantiert. Während die Gäste das Silvesterbuffet mit servierten Gängen genießen, können sie von 170 Metern Höhe die Feuerwerke in der Umgebung beobachten. Der Abend dauert von 20.30 bis 1 Uhr und kostet 349 Euro pro Person.

Im Turm Café beginnt die Feier um 21 Uhr. Wer direkt am Fenster sitzen möchte, bezahlt ebenfalls 349 Euro, ein Innentisch kostet 329 Euro. In beiden Lokalen sind das Essen, ausgewählte Getränke, der Eintritt und die Liftfahrt enthalten.

Mit Champagner ins neue Jahr

Wer lieber ohne Menü ins neue Jahr startet, kann auf der Innenterrasse auf 155 Metern feiern. Das Ticket um 99 Euro umfasst neben der Liftfahrt Champagner, Wein, Bier, Longdrinks und alkoholfreie Getränke. Sitzplätze gibt es dort nicht. Der Einlass ist zwischen 22.30 und 23 Uhr möglich, die Feier endet um 1 Uhr. "Mit unseren Angeboten für Weihnachtsfeiern und Silvester laden wir dazu ein, diese speziellen Momente mit Familie, Freunden oder Kollegen hoch über den Dächern Wiens zu verbringen", erklärt Donauturm-Geschäftsführer Roman Bauer. Der 1964 eröffnete, 252 Meter hohe Turm ist bis heute Österreichs höchstes Bauwerk. Auch die Wien Holding ist daran beteiligt.