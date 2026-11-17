Advent-Hit
"Grätzkindlmarkt" sorgt für Weihnachtszauber am Gürtel
Während in Wien die großen Weihnachtsmärkte um Besucher buhlen, geht am Gürtel ein bewusst kleineres Konzept an den Start. Die benachbarten Lokale Halbestadt und Traube 154 verwandeln ihre Terrassen von 25. November bis 23. Dezember in einen winterlichen Treffpunkt für alle, die dem Vorweihnachtsstress großspurig entkommen wollen. Gemeinsam setzen die Betreiber auf Nachbarschaft, Begegnung und Gemütlichkeit.
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Herzstück des "Grätzkindlmarkts" sind die Wintergetränk-Kreationen. Neben Glühwein, hausgemachten Punschvarianten und Butterbier warten weitere Zuckerl auf die Besucher. Hinzu kommen Schmankerln wie Maroni und Raclette-Semmeln. Lichterketten, Weihnachtsbäumchen und weihnachtliche Deko sorgen dafür, dass sich auch das Auge an der Advent-Oase weiden kann. Geöffnet ist der Markt von Mittwoch bis Samstag jeweils von 16 bis 22 Uhr im Bereich rund um den Stadtbahnbogen 155 im 9. Bezirk.
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