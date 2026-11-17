Der Eurovision Song Contest hat Gäste aus aller Welt nach Wien gelockt und der Wirtschaft einen kräftigen Schub verpasst. Eine von der Stadt in Auftrag gegebene WIFO-Studie zeigt nun, welche Branchen besonders profitiert haben und welche Auswirkungen das Großevent für den Tourismus gehabt hat.

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Musikalisch war der Eurovision Song Contest 2026 für Österreich eher eine Enttäuschung. Cosmó ist mit seinem Song "Tanzschein" mit nur sechs Punkten auf dem vorletzten Platz gelandet. Wirtschaftlich hingegen war das Mega-Event ein Erfolg: Laut einer aktuellen Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) sorgte der Bewerb im Mai österreichweit für eine Wertschöpfung von 77,2 Millionen Euro, davon 59 Millionen allein in Wien. "In Wien kämpfen wir um jeden Arbeitsplatz und jedes Prozent Wirtschaftswachstum", betont Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Die Stadt setze gezielt Impulse, und der ESC sei ein wichtiger Baustein gewesen.

Hotels und Gastro als Gewinner

ESC-Fans und Organisationen haben insgesamt rund 97 Millionen Euro ausgegeben. Die Besucher alleine ließen 47 Millionen Euro für Hotels, Restaurants und die Anreise liegen. Besonders profitiert haben Hotellerie und Gastronomie, die laut WIFO eine Wertschöpfung von 13,9 Millionen Euro erzielt haben. Auch Sicherheitsfirmen und Eventunternehmen erhielten zusätzliche Aufträge. Auf sie und andere Dienstleister entfielen 10,8 Millionen Euro. Der Verkehr - von Zug- und Flugreisen bis zu Fahrten mit den Öffis - brachte 6,8 Millionen Euro. Einzelne Betriebe wie die ÖBB oder Wiener Linien wurden nicht gesondert ausgewiesen.

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In Niederösterreich steuerte der ESC knapp zehn Millionen Euro zur Wirtschaftsleistung bei. Österreichweit fielen zudem 32,6 Millionen Euro an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen an, davon 6,6 Millionen für Länder und Gemeinden. "Der Eurovision Song Contest hat für Wien einen nachhaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mehrwert geschaffen. Er hat Gäste nach Wien gebracht, wirtschaftliche Kreisläufe in Gang gesetzt und wichtige Impulse für Tourismus, Gastronomie, Handel, Verkehr sowie die Veranstaltungs- und Kreativwirtschaft ausgelöst", so Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ).

Song Contest hat für mehr Nächtigungen gesorgt

Der ESC hat laut WIFO rund 990 Beschäftigungsverhältnisse geschaffen, umgerechnet etwa 800 Vollzeitstellen für ein Jahr. Neue Arbeitsplätze sind jedoch nicht entstanden, da bestehendes Personal oder befristet Beschäftigte die Aufgaben übernommen haben.

Die Fans des Song Contest haben mit längeren Aufenthalten überrascht: Statt der erwarteten zwei Nächte sind sie im Schnitt knapp vier Nächte in Wien geblieben. Zum Vergleich: 2025 lag der Durchschnitt bei 2,3 Nächten. Rund 58.000 Ticketbesitzer sind von außerhalb Wiens angereist, die meisten aus dem Ausland.

Hinzu kamen etwa 7.600 Akkreditierte aus Delegationen, Medien und Produktion. Bei Side-Events hat man knapp 50.000 Besuche von Personen gezählt, die nicht in der Stadthalle waren. "Der ESC hat gezeigt, wie viel Wien als Standort zu bieten hat und welche wirtschaftlichen Chancen in der Ausrichtung von Großveranstaltungen liegen", sagt NEOS-Wirtschaftssprecher Markus Ornig.

Das Eurovision Village hat den Rathausplatz zum Treffpunkt für Tausende ESC-Fans gemacht. © APA/MAX SLOVENCIK

Die Donaumetropole hinterließ generell einen guten Eindruck: 78 Prozent der Gäste würden Wien weiterempfehlen, 77 Prozent planen eine Rückkehr. Auch die Nächtigungszahlen sind gestiegen. Im Mai und Juni hat Wien 6,4 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr verzeichnet. Trotz des Erfolgs blieb die ESC-Woche nicht ohne Auswirkungen auf das Reiseverhalten. Ausgerechnet in dieser Zeit waren die Hotels schwächer ausgelastet als im Vorjahr. In den Wochen davor und danach war die Belegung hingegen höher. Die Wirtschaftsforscher vermuten, dass manche Urlauber ihren Wien-Besuch verschoben haben.

ESC 2015 hat den Tourismus über Jahre gestärkt

Ob der ESC 2026 langfristig mehr Touristen nach Wien lockt, bleibt ungewiss. Beim Bewerb 2015 stellte das WIFO jedoch einen nachhaltigen Effekt fest. Zwischen 2015 und 2017 hat man rund 1,7 Millionen zusätzliche Übernachtungen ausländischer Gäste gezählt, verglichen mit der erwarteten Entwicklung ohne den ESC. Das entspricht einem jährlichen Anstieg von durchschnittlich 4,8 Prozent. Bei den gesamten Übernachtungen, einschließlich der österreichischen Gäste, zeigte sich dieser Effekt nicht. Auch neue Flugverbindungen oder zusätzliche Werbung könnten das Ergebnis beeinflusst haben. "Entscheidend ist nicht nur, wie viele Gäste kommen, sondern welches Bild der Stadt weltweit bleibt und wie daraus künftige Reisen entstehen", betont WienTourismus-Chef und ESC-Koordinator Norbert Kettner.

Song Contest gab dem Alltag mehr Sinn

Eine Befragung von 6.000 Personen in Wien, München und Berlin zeigt: Während der ESC-Woche haben 76 Prozent der Wienerinnen und Wiener ihr Tun als sinnvoll empfunden, ohne den Song Contest wären es nur 67 Prozent gewesen. Die beiden deutschen Metropolen dienten dabei als Vergleichsstädte. Dieser Effekt verschwand jedoch kurz nach dem Finale. Bei Lebenszufriedenheit, Glücksempfinden und Ängstlichkeit gab es keine messbaren Veränderungen.

In einer weiteren Umfrage des WienTourismus haben 49 Prozent der Wiener den Song Contest mit guter Stimmung in der Stadt verbunden. 45 Prozent sind stolz darauf gewesen, dass Wien international Vielfalt, Weltoffenheit und gegenseitigen Respekt präsentieren konnte.

131 Millionen Zuschauer weltweit

Weltweit haben 131 Millionen Menschen den ESC in 35 TV-Märkten verfolgt, beim Finale haben 1,6 Millionen in Österreich mitgefiebert. Seit der Bekanntgabe Wiens als Austragungsort im August 2025 erschienen über 160.000 Online-Artikel in 152 Ländern.

Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadträtin Barbara Novak (beide SPÖ). © Stadt Wien/Christian Jobst

"Wir wollten den ESC nutzen, um das Image einer sicheren und friedvollen Stadt in die ganze Welt hinauszutragen. Gleichzeitig haben wir mit dem historisch größten Programm an Side-Events dafür gesorgt, dass der ESC für alle Wienerinnen und Wiener erlebbar ist. Die WIFO-Studie belegt, dass wir alle diese Ziele erreicht haben", so Bürgermeister Ludwig.

Die Stadt Wien und der ORF haben das größte Side-Event-Programm in der Geschichte des Song Contests auf die Beine gestellt. © APA/MAX SLOVENCIK

Für die Shows wurden knapp 95.000 Tickets an Menschen aus 85 Ländern verkauft. Das Eurovision Village am Rathausplatz hat rund 120.000 Besuche gezählt, an 39 Public-Screening-Standorten in 15 Bezirken haben die Fans gemeinsam mitgefeiert. "Gemeinsam haben wir eine außergewöhnliche Show produziert und ein Ereignis geschaffen, das weit über die Bühne hinauswirkt", unterstreicht Michael Krön, der für den ORF die größte TV-Show der Welt gemanagt hat.

Rechnet sich der ESC?

Die 77,2 Millionen Euro Wertschöpfung bedeuten allerdings nicht automatisch einen finanziellen Gewinn für die Stadt. Das WIFO berücksichtigte nicht alle zusätzlichen Kosten, etwa für Polizei, Feuerwehr oder Wiener Linien. Auch der Arbeitsaufwand städtischer Mitarbeiter wurde nur teilweise erfasst. Zudem bleibt unklar, welchen Nutzen das Geld bei anderer Verwendung gebracht hätte. Ob sich der ESC für die öffentliche Hand finanziell gelohnt hat, lässt sich aus der Studie nicht ableiten.