Wer mit defektem Licht unterwegs ist, läuft gerade in der dunklen Jahreszeit Gefahr, in einen Unfall verwickelt zu werden. Auf Hilfe statt auf Strafen setzten Polizei und ÖAMTC bei einer Schwerpunktaktion der besonderen Art.

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Wenn Nebel, Regen und frühe Dunkelheit den Straßenverkehr bestimmen, wird gute Sicht zum entscheidenden Faktor. Genau hier setzte die Aktion "Flugzettel statt Strafzettel" an: Gemeinsam kontrollierten Polizei und ÖAMTC Fahrzeuglenker in Wien auf ihre Beleuchtung. Allerdings: Wer mit einem Mangel unterwegs war, wurde diesmal nicht zur Kasse gebeten. Stattdessen gab es Informationen zur Verkehrssicherheit - und kostenlose Hilfe.

Während des zweistündigen Schwerpunkts hielten Beamte insgesamt 17 Fahrzeuge wegen Problemen bei der Beleuchtung an. Dabei machten sich die Experten des ÖAMTC direkt an die Arbeit und tauschten vor Ort zwölf defekte Lampen aus, wodurch die betroffenen Autos unmittelbar wieder sicher am Straßenverkehr teilnehmen konnten. Die Initiative sollte vor allem das Bewusstsein von Verkehrsteilnehmern schärfen, da eine ausgefallene Lampe vielen selbst oft gar nicht gleich ins Auge sticht.

"Mit der Aktion 'Flugzettel statt Strafzettel' setzen wir gemeinsam mit dem ÖAMTC auf Information und Prävention. Unser Ziel ist es, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer für richtiges Verhalten zu sensibilisieren und damit einen Beitrag zu mehr Sichtbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr zu leisten", sagt die interimistische Leiterin der Landesverkehrsabteilung Wien, Oberst Andrea Anders.