Coca-Cola-Reklame
Wirbel um XXL-Werbung über Kult-Café in Wiener City
Der Advent steht vor der Tür und ganz Wien erstrahlt im Glanz bunter Weihnachtsbeleuchtungen. Eine Lichtinstallation am Universitätsring sorgt dabei für besonders viel Gesprächsstoff: Über dem traditionsbehafteten Café Landtmann erstreckt sich auf der Fassade des Palais Lieben-Auspitz eine Coca-Cola-Werbung von überdimensionalem Ausmaß. Das Motiv zeigt den Weihnachtsmann mit einer Flasche des amerikanischen Getränkeherstellers - im knalligen Rot gehalten. Während Passanten hier einen neuen Selfie-Hotspot für sich entdeckt haben, blicken andere kritisch auf die Projektion.
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Landtmann-Betreiber Berndt Querfeld etwa zeigt sich davon nicht sonderlich begeistert, wie der Kurier berichtet - er würde lieber "Kekse" oder einen "Guglhupf" anstelle des Cola-Santa-Claus sehen. Im Fokus der öffentlichen Kritik steht aber weniger das weihnachtliche Motiv selbst als vielmehr die Größe und Leuchtkraft der Reklame. Laut Artikel prüft die MA 46 (Abteilung Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten) aktuell, ob die Installation gar zu hell für die City ist. Ansonsten stößt sich die Stadt Wien nicht daran. Auch nicht mit Blick darauf, dass dadurch der UNESCO-Weltkulturerbe-Status in Gefahr geraten könnte.
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