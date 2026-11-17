Nach dem Streit um die Kammerumlage trafen sich Wiens Berufsdetektive erneut mit der Wirtschaftskammer. Die Debatte verlief hitzig, zeitweise sogar persönlich. Am Ende stand dennoch ein Kompromiss.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Wogen gingen hoch, als Wiens Berufsdetektive am Montag in der Wirtschaftskammer zusammenkamen. Bereits Anfang Oktober hatte ein Streit um die Höhe der Kammerumlage für Aufregung gesorgt. Wie oe24 damals unter dem Titel "WKWien will Geld der Berufsdetektive nicht" berichtete, wollten die Ermittler freiwillig höhere Beiträge leisten, um damit eigene Branchenaktivitäten zu finanzieren. Die Wirtschaftskammer hatte jedoch eine einheitliche Grundumlage von 80 Euro beschlossen, statt der bisher von den Berufsdetektiven bezahlten 295 Euro.

Bei der Berufsgruppenversammlung am 16. November sollten die offenen Fragen geklärt und die Wogen geglättet werden. Fachgruppenobfrau Heidi Blaschek hatte dazu in die Räumlichkeiten der Wirtschaftskammer Wien eingeladen.

Wild umstritten – diesmal nicht im Fernsehen

Dass die Zusammenkunft konfliktträchtig werden könnte, dürfte den Verantwortlichen bereits im Vorfeld bewusst gewesen sein. Blaschek zog deshalb mit Werner Sejka einen erfahrenen TV-Moderator bei, der unter anderem durch die politische Diskussionssendung "Wild umstritten" bekannt ist.

Der Titel der Sendung hätte auch als Motto des Abends dienen können. Emotionale Wortmeldungen, persönliche Unterstellungen und unsachliche Angriffe prägten zeitweise die Diskussion. Sejka hatte alle Hände voll zu tun, die Debatte in geordneten Bahnen zu halten. Dabei unterlief auch dem Moderator selbst ein verbaler Fehltritt, als er einen Diskussionsteilnehmer mit Wladimir Putin verglich.

Pfuscherbekämpfung als zentraler Streitpunkt

Intensiv wurde über die sogenannte Pfuscherbekämpfung diskutiert. Darunter versteht man Maßnahmen gegen Personen, die ohne entsprechende Gewerbeberechtigung Dienstleistungen anbieten.

Gerade für Berufsdetektive ist dieses Thema von besonderer Bedeutung. Schließlich geht es bei ihrer Tätigkeit häufig um sensible Informationen, vertrauliche Ermittlungen und erhebliche wirtschaftliche Interessen ihrer Auftraggeber. Umso wichtiger ist es der Berufsgruppe, gegen unseriöse Anbieter und unbefugte Gewerbeausübung vorzugehen.

Doch genau hier liegt offenbar einer der wesentlichen Konfliktpunkte. Aus den Reihen der Berufsdetektive wurde kritisiert, dass Hinweisen auf mutmaßlich unbefugte Gewerbeausübung in der Vergangenheit nicht ausreichend nachgegangen worden sei. Der Vorwurf: Während die Berufsgruppe für eine wirksame Bekämpfung solcher Anbieter eintritt, habe es bei der praktischen Umsetzung durch die Kammer Defizite gegeben.

Viel Geld, wenig Mitspracherecht?

Ein weiterer Streitpunkt blieb die Finanzierung der Berufsgruppenaktivitäten. Wie bereits im Oktober berichtet, hatten sich die Berufsdetektive in der Vergangenheit bewusst für eine vergleichsweise hohe Kammerumlage entschieden, um eigene Maßnahmen und Projekte finanzieren zu können.

Mit der Vereinheitlichung der Beiträge auf 80 Euro stellt sich nun die Frage, wie solche branchenspezifischen Aktivitäten künftig finanziert werden sollen. Die Detektive wollen schließlich nicht nur niedrigere Beiträge, sondern vor allem eine wirksame Interessenvertretung.

Kompromiss nach turbulenter Debatte

Trotz der teilweise heftigen Auseinandersetzungen gelang es schließlich, eine gemeinsame Lösung zu finden. Der Berufsgruppenausschuss der Wiener Berufsdetektive soll um zwei zusätzliche Mitglieder erweitert werden. Eines dieser Mitglieder soll sich vorrangig mit Angelegenheiten der Pfuscherbekämpfung befassen.

Damit könnte ein Anliegen der Berufsgruppe künftig mehr Gewicht innerhalb der Wirtschaftskammer erhalten. Ob die neue Struktur tatsächlich zu einer konsequenteren Verfolgung von Hinweisen auf unbefugte Gewerbeausübung führt, wird sich allerdings erst zeigen müssen.

Waffenstillstand unter Ermittlern

Am Ende eines turbulenten Abends scheint vorerst Ruhe eingekehrt zu sein. Die Bereitschaft zum Kompromiss lässt zumindest erkennen, dass beide Seiten an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert sind.

Ob daraus ein dauerhafter Frieden wird, hängt nun vor allem davon ab, ob den Ankündigungen der Wirtschaftskammer auch konkrete Maßnahmen folgen.

Denn eines haben die Berufsdetektive an diesem Abend deutlich gemacht: Sie wollen nicht nur gehört werden. Sie wollen Ergebnisse sehen.