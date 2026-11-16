Schau ab Jänner 2027
Sensation: Foto Arsenal landet Coup mit Mode-Ikone
Das Foto Arsenal Wien kündigt für Anfang 2027 einen besonderen Publikumsmagneten an. Den Auftakt des neuen Ausstellungsjahres macht "Yves Saint Laurent and Photography". Im Zentrum steht die Frage, wie Fotografien dazu beigetragen haben, den französischen Modeschöpfer zu einer weltbekannten Stilikone zu machen. Gezeigt werden Aufnahmen zahlreicher internationaler Fotografen, die Saint Laurents Karriere und öffentliche Wahrnehmung über Jahrzehnte geprägt haben.
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Die Schau beleuchtet nicht nur die Modewelt, sondern auch die Macht der Bilder. Besucher erhalten einen Einblick, wie Fotografie und Inszenierung das Bild des Designers formten und seinen weltweiten Ruhm mitbegründeten. Damit setzt das Foto Arsenal Wien gleich zu Jahresbeginn auf eine Ausstellung mit internationaler Strahlkraft. Die Schau läuft von 23. Jänner bis 23. Mai 2027, wobei mehr als 200 Fotografien präsentiert werden. Sie ist Teil eines umfangreichen Jahresprogramms, das weitere renommierte Künstler, das Festival "Foto Wien" sowie internationale Projekte umfasst.
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