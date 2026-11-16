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21 Grünbrücken über Autobahnen und Schienen für Wildtiere geplant

Hirsch
© Wikipedia
Grünbrücken sollten laut Studie möglichst breit (etwa 80 Meter) sein, auf den Seiten Abschirmungen wie Büsche oder Blendschutzwände haben, damit die Wildtiere nicht von herannahenden Autos, Lastkraftwagen und Zügen verschreckt werden,.
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21 neue Grünbrücken über Autobahnen, Schnellstraßen und teils auch Eisenbahngleise sollen die zerschnittenen Lebensräume von Österreichs Wildtieren wieder besser vernetzen, sagte Florian Danzinger vom Umweltbundesamt der APA. Damit Hirsch, Hase und Luchs die Querungen nutzen können, müssen auch die Zuwege sicher und attraktiv gestaltet werden. Wie dies an den geplanten Standorten funktioniert, hat er mit Kollegen für das Infrastrukturministerium untersucht.

Wildtiere wollen offenes Sichtfeld

"Wildtiere wollen sehen, wo sie hingehen und brauchen ein offenes Sichtfeld", so Danzinger: "Sie wandern auch lieber über Bauwerke als darunter, belegt die Wissenschaft." Brücken sind demnach besser geeignet als Unterquerungen. Bei den unmittelbar anliegenden Grundstücken sollten zudem etwa Hecken als Leitstrukturen gepflanzt werden. Straßen in der nahen Umgebung müssen durch Tempolimits, Warnschilder und Wildwarngeräte entschärft werden. Außerdem dürften auf beiden Seiten keine neuen Siedlungen, Firmen- und Industriegelände in die Lebensraum-Korridore ragen. Diese raumplanerische Absicherung durch die Länder und Gemeinden wäre extrem wichtig, heißt es in der Studie.

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Zur langfristigen Sicherung der Vernetzung von Österreichs Lebensräumen - insbesondere auch rund um die geplanten Standorte wie St. Valentin/St. Georgen im Ybbsfelde in Niederösterreich, Kindberg/Langenwang in der Steiermark, Stans in Tirol und Haag in Oberösterreich - würde man sich nun in Workshops und Gesprächen mit den Fachabteilungen der Länder zusammensetzen.

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