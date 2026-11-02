Tarifanpassung
Bargeldloses Parken neu in Innsbruck
Ab Montag, 2. November 2026 gelten folgende Neuerungen rund ums Parken in Innsbruck:
Es gibt neue Parkstraßen (grüne Zonen) in den Stadtteilen Arzl, Olympisches Dorf, Kranebitten. Tarif: 1,10 Euro pro 30 Minuten, ganzer Tag 9 Euro.
Es gelten neue Tarife für Anwohnerparkkarten in den Kurzparkzonen und Parkstraßen: Von 6,18 Euro pro Monat auf 9,96 Euro pro Monat. Diese inflationsbedingten Anpassungen, die zuvor über mehrere Jahre nicht durchgeführt wurden, betreffen auch Berufsparkkarten für Servicebetriebe, ortsansässige Betriebe und weitere Berufsgruppen.
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26 neue Parkscheinautomaten in der Innenstadt bieten ab November die Möglichkeit zum bargeldlosen Bezahlen.
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