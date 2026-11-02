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Tarifanpassung

Bargeldloses Parken neu in Innsbruck

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Schneller zum wohnortnahen Parkplatz, neue Parkzonen und bargeldlose Zahlung am Parkautomaten: Alle Infos zu den Neuerungen rund ums Parken in Innsbruck.
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Ab Montag, 2. November 2026 gelten folgende Neuerungen rund ums Parken in Innsbruck:
Es gibt neue Parkstraßen (grüne Zonen) in den Stadtteilen Arzl, Olympisches Dorf, Kranebitten. Tarif: 1,10 Euro pro 30 Minuten, ganzer Tag 9 Euro.

Es wurde eine Ausweitung der Gebührenpflicht in 90- und 180 Minuten-Kurzparkzonen eingeführt: von Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr, samstags 8 Uhr bis 18 Uhr.

Es gelten neue Tarife für Anwohnerparkkarten in den Kurzparkzonen und Parkstraßen: Von 6,18 Euro pro Monat auf 9,96 Euro pro Monat. Diese inflationsbedingten Anpassungen, die zuvor über mehrere Jahre nicht durchgeführt wurden, betreffen auch Berufsparkkarten für Servicebetriebe, ortsansässige Betriebe und weitere Berufsgruppen.

Parkstraßen (grüne Zonen) beim Schloss Ambras, Alpenzoo, Hungerburg, Waldparkplatz Hawaii und Parkplatz Kranebitten werden ebenfalls täglich von 8 bis 21 Uhr bewirtschaftet. 

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