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53-Jähriger ging mit Messer auf Mitbewohner los

Mann hält ein Messer in der Hand vor dunklem Hintergrund.
© Getty Images
Das Opfer konnte flüchten und blieb unverletzt.
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Tirol. Ein 53-jähriger Rumäne ist Dienstagabend in einer Unterkunft in Matrei am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von seinem gleichaltrigen Mitbewohner mit einem Messer und verbal mit dem Umbringen bedroht worden.

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Betretungs- und Annäherungsverbot

Der Mann konnte flüchten und blieb unverletzt. Gegen den mutmaßlichen Täter aus Rumänien wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, berichtete die Polizei am Mittwoch.

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