53-Jähriger ging mit Messer auf Mitbewohner los

Das Opfer konnte flüchten und blieb unverletzt.

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Tirol. Ein 53-jähriger Rumäne ist Dienstagabend in einer Unterkunft in Matrei am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von seinem gleichaltrigen Mitbewohner mit einem Messer und verbal mit dem Umbringen bedroht worden.

Betretungs- und Annäherungsverbot

Der Mann konnte flüchten und blieb unverletzt. Gegen den mutmaßlichen Täter aus Rumänien wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, berichtete die Polizei am Mittwoch.