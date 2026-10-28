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53-Jähriger ging mit Messer auf Mitbewohner los
Tirol. Ein 53-jähriger Rumäne ist Dienstagabend in einer Unterkunft in Matrei am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von seinem gleichaltrigen Mitbewohner mit einem Messer und verbal mit dem Umbringen bedroht worden.
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Betretungs- und Annäherungsverbot
Der Mann konnte flüchten und blieb unverletzt. Gegen den mutmaßlichen Täter aus Rumänien wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, berichtete die Polizei am Mittwoch.
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