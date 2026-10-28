Wien-Ottakring
Syrer sticht Jogger (37) mit Küchenmesser nieder
Wien. Die blutigen Szenen spielten sich am Dienstagnachmittag im 16. Wiener Gemeindebezirk ab. Ein 37-jähriger Wiener war gegen 14.45 Uhr auf der Hasnerstraße joggen, als er für eine kurze Pause anhielt.
Plötzlich und völlig grundlos ging ein dem Jogger unbekannter Mann mit einem Messer auf ihn los und attackierte ihn. Dabei wurde der 37-Jährige verletzt.
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Opfer schrie um Hilfe
Das Opfer wehrte sich und schrie lautstark um Hilfe. Als Passanten auf die beiden Männer aufmerksam wurden, lief der Messerstecher Richtung U-Bahn-Station U3 Ottakring davon.
Der verletzte Wiener wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die alarmierte Polizei konnte vor Ort ein Küchenmesser mit mehrfach abgebrochener Klinge auffinden und sicherstellen.
"Aufgrund einer genauen Personsbeschreibung sowie Lichtbildern des gesuchten Mannes von einer Videoüberwachung eines nahegelegenen Gebäudes gelang es den Polizisten der Polizeiinspektionen Wattgasse und Brunnengasse, den Tatverdächtigen auf offener Straße anzuhalten", so die Wiener Polizei.
Der 29-jährige Syrer wurde vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge der Einvernahme zeigte sich der Verdächtige geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.
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