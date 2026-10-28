Am Graben
Rammbock-Coup auf Wiener Luxus-Juwelier
Rammbock-Coup auf Wiener Luxus-Juwelier
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Einbrecher sind Mittwochfrüh mit einem SUV in die Schaufensterfront eines Wiener Innenstadtjuweliers gerast. Nachdem sie sich so Zutritt verschafft hatten, bedienten sich die Unbekannten in dem Geschäft am Graben an dem Schmuck.
Täter auf der Flucht
Laut Polizeisprecherin Julia Schick gelang es den Kriminellen, sich mit ihrem Diebesgut aus dem Staub zu machen. Wie hoch der Schaden ist, stand zunächst nicht fest, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.
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