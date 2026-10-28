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Rammbock-Coup auf Wiener Luxus-Juwelier

Zerstörte Schaufenster eines Juweliers mit herabgefallener Dekoration und Absperrband.
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Die Täter machten sich mit ihrem Diebesgut aus dem Staub
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Rammbock-Coup auf Wiener Luxus-Juwelier

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Einbrecher sind Mittwochfrüh mit einem SUV in die Schaufensterfront eines Wiener Innenstadtjuweliers gerast. Nachdem sie sich so Zutritt verschafft hatten, bedienten sich die Unbekannten in dem Geschäft am Graben an dem Schmuck.

Zerbrochene Glasscheibe vor einem Juwelier, Glassplitter liegen auf dem Gehweg.
Glasscherben vor dem Geschäft. Die Aufräumarbeiten haben bereits begonnen. © oe24
Eingeschlagene Schaufensterscheibe bei Juwelier Von Köck, Glasscherben am Boden, Absperrband.
Juwelier-Laden wurde völlig zerstört. © oe24

Täter auf der Flucht

Laut Polizeisprecherin Julia Schick gelang es den Kriminellen, sich mit ihrem Diebesgut aus dem Staub zu machen. Wie hoch der Schaden ist, stand zunächst nicht fest, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Ein zerstörtes Schaufenster, dahinter eine leere Schmuckbüste und ein Spurensicherungsteam in Wien.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Einbruch bei Juwelier, zerstörte Schaufenster, Spurensicherung untersucht den Tatort, Polizeiabsperrung.
© APA/TOBIAS STEINMAURER

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