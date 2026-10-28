Die Täter machten sich mit ihrem Diebesgut aus dem Staub

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Video zum Thema Rammbock-Coup auf Wiener Luxus-Juwelier © oe24

Einbrecher sind Mittwochfrüh mit einem SUV in die Schaufensterfront eines Wiener Innenstadtjuweliers gerast. Nachdem sie sich so Zutritt verschafft hatten, bedienten sich die Unbekannten in dem Geschäft am Graben an dem Schmuck.

Glasscherben vor dem Geschäft. Die Aufräumarbeiten haben bereits begonnen. © oe24

Juwelier-Laden wurde völlig zerstört. © oe24

Täter auf der Flucht

Laut Polizeisprecherin Julia Schick gelang es den Kriminellen, sich mit ihrem Diebesgut aus dem Staub zu machen. Wie hoch der Schaden ist, stand zunächst nicht fest, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

© APA/TOBIAS STEINMAURER