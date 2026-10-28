"Werde dich nie vergessen": Hertel trauert um Wegbegleiter

Trauer um André Höhl: Der langjährige Solist des Deutschen Fernsehballetts ist im Alter von 59 Jahren in Berlin verstorben, woraufhin Kolleginnen wie Stefanie Hertel Abschied nehmen

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Tänzer André Höhl ist im Alter von 59 Jahren in Berlin verstorben, wie der "Berliner Kurier" berichtete. Die Nachricht über seinen Tod löste bei zahlreichen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern aus der Musik- und Unterhaltungsbranche große Bestürzung aus.

Tiefe Trauer unter Kolleginnen

Sängerin Stefanie Hertel, die im Rahmen ihrer Laufbahn wiederholt gemeinsam mit ihm aufgetreten war, reagierte in einer Instagram-Story auf den Verlust: "Es ist so unfassbar traurig. Unser lieber Freund und Kollege André Höhl ist für immer von uns gegangen."

Sie fügte hinzu: "Lieber André, ich werde dich nie vergessen. Man konnte über deine witzige Art Tränen lachen, von deinen großartigen und herausragenden Tanzkünsten überwältigt sein und dich einfach nur gern haben. Ruhe in Frieden."

Auch Mary Roos nahm öffentlich Anteil und schrieb: "Mein Herz weint. Du warst einer der besten, lustigsten Tänzer im ehemaligen unvergessenen MDR Fernsehballett. Ich denke gerade an die Endlichkeit, die wir auf Erden haben. Wir werden da oben, mit allen die wir mögen, eine Gang gründen. RIP , Deine Mary".

Das Star-Foto des Tages 1 / 7 Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl. © Instagram Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look © Getty Images Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert! © Instagram

Erfolgreicher Weg als Solist

Geboren in Leipzig, begann er seinen künstlerischen Werdegang nach dem Abitur mit einer Tanzausbildung und war zunächst am dortigen Opernhaus tätig. 1989 schloss er sich dem Deutschen Fernsehballett an, wo er rasch zum Solisten aufstieg und unter anderem in der DDR-Unterhaltungssendung "Ein Kessel Buntes" zu sehen war.

Auftritte mit großen Stars

Im Laufe seiner Karriere stand er mit zahlreichen prominenten Persönlichkeiten auf der Bühne: Marika Rökk, Ute Lemper, Helene Fischer, Dagmar Koller. Obwohl das Deutsche Fernsehballett im Jahr 2020 offiziell aufgelöst wurde, hatte er seine Tanzkarriere dort bereits zu einem früheren Zeitpunkt beendet. Neben seiner tänzerischen Arbeit engagierte er sich auch als Schauspieler und im Kabarett.