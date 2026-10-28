Einbruchsserie in Wien: Jugendbande gefasst

Die Polizei konnte nach einer Serie von Einbrüchen in Wien einer Jugendbande - darunter ein erst 13 Jahre alter Bub - das Handwerk legen.

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Wien. Eine Serie von Einbrüchen in Geschäftslokale beschäftigt derzeit das Wiener Landeskriminalamt. Zwischen September und Mitte Oktober 2026 sollen mehrere Jugendliche im Großraum Wien zahlreiche Einbruchsdiebstähle begangen haben. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Kriminalbeamten sechs Tatverdächtige ausforschen. Ihnen werden nach aktuellem Ermittlungsstand rund 46 Straftaten zugerechnet.

Vier Verdächtige auf frischer Tat ertappt

Der erste große Ermittlungserfolg gelang am 18. Oktober 2026. Nach Einbrüchen in insgesamt fünf Geschäftslokale konnten drei 15-Jährige und ein erst 13-jähriger Bub auf frischer Tat betreten und vorläufig festgenommen werden.

Bei den drei 15-Jährigen handelt es sich laut Polizei um syrische Staatsangehörige. Der 13-Jährige ist österreichischer Staatsbürger. Da er noch nicht strafmündig ist, gelten für ihn andere rechtliche Voraussetzungen als für die älteren Verdächtigen.

Zwei weitere Jugendliche ausgeforscht

Doch damit waren die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Den Kriminalbeamten der Außenstelle Zentrum West des Landeskriminalamtes Wien gelang es im Zuge weiterer Erhebungen, zwei zusätzliche Tatverdächtige auszuforschen. Dabei handelt es sich um zwei 16-Jährige mit slowakischer beziehungsweise syrischer Staatsangehörigkeit.

Bei ihren Einvernahmen zeigten sich die sechs Jugendlichen und der strafunmündige Bub laut Polizei großteils geständig. Nach derzeitigem Ermittlungsstand können der Gruppe rund 46 Straftaten zugeordnet werden.

Weitere Einbrüche im Visier

Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass die Verdächtigen möglicherweise für weitere bisher nicht vollständig geklärte Delikte verantwortlich sein könnten. Besonders im Fokus steht dabei auch das Wiener Nordbahnviertel. Derzeit wird geprüft, ob sich dort verübte Einbrüche der Gruppe zuordnen lassen.

Die umfangreichen Ermittlungen zur Klärung weiterer Tatorte und möglicher Zusammenhänge dauern an.

Polizei setzt auf gezielte Maßnahmen

Seit März 2024 setzt die Wiener Polizei verstärkt auf gezielte Maßnahmen gegen Jugendkriminalität. Im Fokus stehen vor allem Mehrfach- und Intensivtäter sowie neue Deliktsserien. Dafür arbeiten Polizei, Landeskriminalamt und soziale Einrichtungen eng zusammen.