Bursch (14) stürzt mit Motorrad: auf Intensivstation

Der Biker war mit anderen Jugendlichen mit Mofas und Motocross-Maschinen unterwegs, als er plötzlich stürzte.

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Stmk. Ein 14-Jähriger liegt nach einem Sturz mit einem Motorrad in Seiersberg auf der Intensivstation des LKH Graz. Der Bursch war am Dienstagnachmittag zu Sturz gekommen, als ein 61-Jähriger ihn und zwei andere Jugendliche auf Mofas auf einer Gemeindestraße aufhalten wollte. Die zwei flüchteten, wurden aber wenig später ausgeforscht, so die Landespolizeidirektion am Mittwoch. Die Jugendlichen aus dem Bezirk Graz-Umgebung waren teils ohne Führerschein und Nummerntafeln gefahren.

Fahrlässige Körperverletzung

Ein 15-Jähriger und zwei 14-Jährige waren mit Mofas beziehungsweise Motocross-Motorrad auf der Gemeindestraße unterwegs gewesen. Dabei hatte ein 61-Jähriger die Fahrbahn betreten, um die drei anzuhalten. Während die ersten beiden Lenker dem Mann auswichen und weiterfuhren, stürzte der 14-Jährige mit seinem Motorrad. Der 61-Jährige verständigte sofort die Rettungskräfte. Der 14-Jährige hatte keinen Führerschein, sein Motorrad war nicht zum Verkehr zugelassen.

Die zwei anderen Burschen waren schnell ausgeforscht, sie dürften der Polizei nicht unbekannt gewesen sein. Der zweite 14-Jährige hatte ebenfalls weder Lenkberechtigung noch eine Zulassung für sein Mofa. Der 15-Jährige verfügte zwar über eine entsprechende Lenkberechtigung und ein zugelassenes Fahrzeug, war jedoch ohne Kennzeichen unterwegs. Alle drei Jugendlichen werden angezeigt. Zudem laufen weitere Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr.