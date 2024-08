Autolenker (80) kam von Fahrbahn ab - tödlich verunglückt

Der 80-Jährige kam überraschend von der Fahrbahn ab und starb in Folge des Unfalls.

Ein 80-Jähriger ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall an der B123 im oberösterreichischen Ried in der Riedmark (Bezirk Perg) ums Leben gekommen. Die Befragung eines Zeugen habe ergeben, dass der Mann aus dem Bezirk Freistadt völlig überraschend rechts von der Fahrbahn abkam und einen Baum touchierte, teilte die Polizei mit. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. Erste-Hilfe-Maßnahmen und eine Reanimation blieben erfolglos, der Lenker verstarb an der Unfallstelle.