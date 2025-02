Ford Puma Gen-E: Vollelektrisch in den kommenden Frühling

Neue Subkompakt-Crossover-Version.

Zum handlichen & flinken Verbrenner-SUV gesellt sich neu ein Stromer.

LxBxH: 4.214 x 1.805 x 1.555 mm, 2.588 mm Radstand. © Hersteller ×

Köln. Eine Überraschung ist es nicht, dass der Puma nun ebenfalls ins Elektroantriebs-Zeitalter fährt, das war schon vor geraumer Zeit angekündigt gewesen. Dass er optisch etwas von einem geschrumpften Mustang Mach-E an sich haben wird, war vorauszusehen. Dennoch läuft er Seite an Seite mit den Verbrenner-Brüdern vom Produktionsband, im Ford-Werk Craiova in Rumänien.

Technische Daten

Motor: 1 E-Aggregat

Leistung: 168 PS/290 Nm

Akku-Kapazität: 43 kWh

Reichweite: bis zu 376 km

Preis: ab 26.690 Euro

Kofferraumvolumen: 523 - 1.283 l & 43 l im Frunk. © Hersteller ×

Für die konventionell Motorisierten ist Diesel ja schon lange out, und einen 200-PS-ST gibt's auch nicht mehr, dafür einen 1,0-Liter-Mildhybrid mit 170 PS. Annähernd so viel Leistung hat der neue Gen-E, nämlich 168. Bei gleich gebliebenem Frontantrieb und Fünfsitzigkeit.

Cockpit-Einrichtung wie in den größeren Brüdern. © Hersteller ×

Wie bei fast allen SUV-Kandidaten dieser Größenkategorie ist auch im Elektriker Allradantrieb kein Thema. Das Gewicht ist mit 1.563 Kilogramm beziffert. An Top-Speed darf's der Kleine auf bis zu 160 km/h treiben. Die maximale DC-(Gleichstrom-)Ladeleistung liegt bei 100 kW. In dreiundzwanzig Minuten sollte der Akku damit von zehn auf achtzig Prozent zu laden sein.