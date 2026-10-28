Schwein weg
Raser (19) brettert mit 224 km/h über A1: BMW beschlagnahmt
OÖ. Die Polizei hat am Dienstagabend in Oberösterreich einen 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Verkehr gezogen, der mit 224 km/h auf der Westautobahn (A1) unterwegs war.
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Probeführerschein abgenommen
Im Gemeindegebiet von Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) wurde er von einer Streife der Autobahnpolizei Seewalchen gestoppt. Der Wagen - ein BMW 535d xDrive - des 19-Jährigen, der aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung stammt, wurde auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft vorläufig beschlagnahmt, so die Polizei. Zudem wurde dem jungen Raser der Probeführerschein vorläufig abgenommen.
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