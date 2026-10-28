oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Schwein weg

Raser (19) brettert mit 224 km/h über A1: BMW beschlagnahmt

Polizist hält nachts ein leuchtendes "Halt Polizei"-Schild an einer Straße.
© Getty Images
Die Polizei konnte den Führerscheinneuling stoppen.
OE24 auf Google bevorzugen

. Die Polizei hat am Dienstagabend in Oberösterreich einen 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Verkehr gezogen, der mit 224 km/h auf der Westautobahn (A1) unterwegs war.

Auch interessant

So will man Österreichs Polizei weiterentwickeln

Christbaum-Alarm im ganzen Land!

Schlaganfall: Schnell   handeln rettet Leben

Probeführerschein abgenommen

Im Gemeindegebiet von Schörfling am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) wurde er von einer Streife der Autobahnpolizei Seewalchen gestoppt. Der Wagen - ein BMW 535d xDrive - des 19-Jährigen, der aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung stammt, wurde auf Anordnung der Bezirkshauptmannschaft vorläufig beschlagnahmt, so die Polizei. Zudem wurde dem jungen Raser der Probeführerschein vorläufig abgenommen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Gusenbauer-Ausschluss aus der SPÖ - Showdown im Frühjahr

Raser (19) brettert mit 224 km/h über A1: BMW beschlagnahmt

Rammbock-Coup auf Wiener Luxus-Juwelier

Mann baut brandgefährliche Laserpistole

53-Jähriger ging mit Messer auf Mitbewohner los

Bursch (14) stürzt mit Motorrad: auf Intensivstation

Immer mehr Kranke im Herbst

Trump will Einwanderung in die USA 60 Tage stoppen

Horror-Crash: 54-Jähriger tödlich verunglückt

Pressekonferenz mit Nehammer und Scholz