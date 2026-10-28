Alkolenker flüchtete nach Crash in den Wald

Der Klein-Lkw-Chauffeur prallte gegen Bäume und lief in den Wald davon.

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NÖ. Ein Alkolenker ist nach einem Unfall am Dienstagabend in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) geflüchtet. Eine Frau hatte den Mann in den Wald laufen sehen. Im Rahmen einer Suchaktion, an der auch zwei Hubschrauber und Diensthunde beteiligt waren, wurde der Einheimische in der Nähe eines Bauernhofes entdeckt.

Ein Alkotest verlief nach Polizeiangaben von Mittwoch positiv. Dem 29-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Unfalllenker mit Drohne gefunden

Der Klein-Lkw-Lenker war gegen 19.30 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug kippte um und prallte mit dem Dach gegen zwei Bäume, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Eine andere Verkehrsteilnehmerin beobachtete, dass der Lenker die Tür öffnete und sich aus dem Staub machte.

Bei der folgenden Suchaktion standen Feuerwehr, Rettung, Bergrettung, Polizei, Alpinpolizei sowie ein Notarzt- und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Hunde der Bergrettung und der Polizei durchsuchten das unwegsame Gelände. Mit Unterstützung einer Feuerwehrdrohne wurde der Gesuchte aus dem Bezirk Neunkirchen gegen 23.00 Uhr entdeckt.