Johann Lafer streichelte Gemüse und Lipizzaner

Johann Lafer richtet nach seiner Chemotherapie wieder nach vorne.

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Der Fernsehkoch Johann Lafer rechnet nach seiner Lymphdrüsenkrebs-Erkrankung mit einer mehrjährigen Weiterbehandlung. Durch die Umstellung von Chemo- auf Immuntherapie kann er jedoch das Leben wieder genießen. Lafer erkundete am 27. Oktober gemeinsam mit Motorsportlegende und Hotelier Helmut Marko die Stadt Graz. Ein Abstecher in die Lipizzanerheimat und der Besuch von KLANGLICHT standen ebenfalls am Programm. Geschmaust wurde in die Buschenschank Dokter in Ligist mit wunderschönem Blick ins Grazer Becken.

"Mit Johann Lafer haben wir einen Genussbotschafter, der seiner Heimat eng verbunden ist und weit über Österreich hinaus bekannt ist. Mit seiner Begeisterung für die steirische Kulinarik macht er insbesondere in Deutschland auf die Vielfalt der Steiermark sowie das kulinarische und touristische Angebot unserer Region aufmerksam", sagt Sylvia Loidolt, Vorsitzende und Susanne Haubenhofer, GF Tourismusverband Region Graz.