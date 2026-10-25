Hecke durchbrochen
Alko-Lenkerin (29) zerlegt Garten in der Steiermark
Schock in der nächtlichen Steiermark: Eine 29-jährige Autofahrerin hat in der Nacht auf Sonntag in Eggersdorf bei Graz (Bezirk Weiz) einen schweren Unfall gebaut.
In Gartenbereich gerast
Die Frau war betrunken am Steuer unterwegs. Auf der Gleisdorfer Straße (B65) war die Lenkerin aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Gartenbereich eines Wohnhauses gerfahren.
Dort prallte sie zunächst gegen eine Hecke und dann gegen zwei dahinter befindliche Bäume, berichtete die Polizei. Das Fahrzeug wurde zwischen der Hecke und den Bäumen eingeklemmt.
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Die verletzte Lenkerin schaffte es, sich selbst aus dem Wrack zu befreien. Der automatische Notruf (eCall) des Autos schlug sofort Alarm.
Ein Nachbar wachte durch den lauten Knall auf, stürmte nach draußen und leistete sofort Erste Hilfe.
Die Rettung brachte die verletzte Frau ins LKH Graz. Der Alkotest verlief positiv – die Beamten nahmen der 29-Jährigen noch vor Ort den Führerschein ab
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