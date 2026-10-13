Mariazellerbahn fährt fast drei Wochen nicht

Wegen Modernisierungsarbeiten zwischen St. Pölten und Mariazell gibt es Schienenersatz-Verkehr

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Auf der Strecke der Mariazellerbahn finden von 2. bis 20. November Modernisierungsarbeiten statt. Während der Sperre wird ein Schienenersatzverkehr zwischen St. Pölten und Mariazell eingerichtet. Geplant sind laut Aussendung Arbeiten an Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen, die Erneuerung der Oberleitung zwischen dem Hauptbahnhof und dem Alpenbahnhof in der niederösterreichischen Landeshauptstadt, Sanierungsmaßnahmen bei Brücken sowie Felssicherungs- und Wartungsarbeiten.

Die eingleisige Schmalspurstrecke ist über 115 Jahre alt. "Die laufenden Modernisierungsarbeiten garantieren den weiteren zukunftsfitten Betrieb in der Region", informierte der für Verkehr zuständige LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) am Dienstag.