oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Kärnten &Steiermark

"Wimmerlstein" auf Koralpe ist geologische Neo-Welterbestätte

Eklogit
© APA/Anna Rogowitz
Österreich hat jetzt zwei Plätze auf der Geologie-Welterbe-Liste.
OE24 auf Google bevorzugen

Österreich ist seit der vergangenen Woche auf der Liste der herausragendsten Stätten des geologischen Erbes vertreten. Das inzwischen 300 Einträge zählende, von der Internationalen Union der Geowissenschaften (IUGS) aufgebaute Verzeichnis gibt es seit 2022. Neu unter den "IUGS Geological Heritage Sites" sind die "Cellon-Rinne" hart an der italienischen Grenze beim Kärntner Plöckenpass und die "Eklogiten" auf der Koralpe (Steiermark).

Neben Grand Canyon

Mit den Nummern 212 (Cellon-Rinne) und 245 (Eklogite in Wies, Steiermark) ist Österreich auf der Liste vertreten, auf der etwa auch der Grand Canyon (USA), der Uluru (Australien), der "Versteinerte Wald" auf der griechischen Insel Lesbos und seit vergangener Woche ebenso das Schweizer Matterhorn stehen, wie Thomas Hofmann der APA im Namen des Österreichischen Nationalkomitees für Geowissenschaften an der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) mitteilte.

Auch interessant

GenZ-Proteste kommen nach Österreich: "Linke Ziele"

Sensation: Foto Arsenal landet Coup mit Mode-Ikone

Nach Aufstieg: Diese EM-Quali-Lose drohen ÖFB

Cellon-Rinne beim Plöckenpass

Beim Cellon handelt es sich um einen 2.238 Meter hohen Berg, der mitunter auch unter dem Namen Frischenkofel bekannt ist. An der Ostseite des Berges gibt es eine markante Rinne, deren für Geologen interessantester Teil in rund 1.500 Metern Seehöhe liegt. Hier gibt es eine über rund 60 Meter reichende Abfolge von einstigen Meeresablagerungen, die schon seit dem 19. Jahrhundert die Wissenschaft beschäftigt.

Rund 95 Mio. altes Tiefengestein

Auf der Koralpe es einen wichtigen Fundort für sogenannte Eklogiten - einem metamorphen Gestein, das auf dem Gebiet der heutigen Steiermark und Kärntens unter großem Druck und hohen Temperaturen vor rund 95 Millionen Jahren in Tiefen von 65 bis 80 Kilometern geformt wurde. Die beim Hohl-Felsen in der Südsteiermark auffindbaren Verformungsgesteine geben somit Einblick in tief unter der Erde stattfindende Vorgänge zu einer Zeit als die Alpenbildung in ihren frühen Phasen war, heißt es.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

ÖBB modernisiert in zweiter Etappe ab Februar den Tauerntunnel

Auto fing während der Fahrt Feuer

Vermisster Opa (102) aus Bach gerettet

Alkolenker kracht mit Audi gegen Hausmauer

Mölltaler Gletscher ist in die Skisaison gestartet

Bachelor mit 18: Kärntnerin schreibt Uni-Geschichte

"Wimmerlstein" auf Koralpe ist geologische Neo-Welterbestätte

Sicherheitsrisiko: Aus für traditionellen Christbaum

Tötung von 186 Fischotter pro Jahr

Kärntner LH Fellner zitiert Kelag-Spitzen zum Gespräch