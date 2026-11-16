"Wimmerlstein" auf Koralpe ist geologische Neo-Welterbestätte

Österreich hat jetzt zwei Plätze auf der Geologie-Welterbe-Liste.

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Österreich ist seit der vergangenen Woche auf der Liste der herausragendsten Stätten des geologischen Erbes vertreten. Das inzwischen 300 Einträge zählende, von der Internationalen Union der Geowissenschaften (IUGS) aufgebaute Verzeichnis gibt es seit 2022. Neu unter den "IUGS Geological Heritage Sites" sind die "Cellon-Rinne" hart an der italienischen Grenze beim Kärntner Plöckenpass und die "Eklogiten" auf der Koralpe (Steiermark).

Neben Grand Canyon

Mit den Nummern 212 (Cellon-Rinne) und 245 (Eklogite in Wies, Steiermark) ist Österreich auf der Liste vertreten, auf der etwa auch der Grand Canyon (USA), der Uluru (Australien), der "Versteinerte Wald" auf der griechischen Insel Lesbos und seit vergangener Woche ebenso das Schweizer Matterhorn stehen, wie Thomas Hofmann der APA im Namen des Österreichischen Nationalkomitees für Geowissenschaften an der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) mitteilte.

Cellon-Rinne beim Plöckenpass

Beim Cellon handelt es sich um einen 2.238 Meter hohen Berg, der mitunter auch unter dem Namen Frischenkofel bekannt ist. An der Ostseite des Berges gibt es eine markante Rinne, deren für Geologen interessantester Teil in rund 1.500 Metern Seehöhe liegt. Hier gibt es eine über rund 60 Meter reichende Abfolge von einstigen Meeresablagerungen, die schon seit dem 19. Jahrhundert die Wissenschaft beschäftigt.

Rund 95 Mio. altes Tiefengestein

Auf der Koralpe es einen wichtigen Fundort für sogenannte Eklogiten - einem metamorphen Gestein, das auf dem Gebiet der heutigen Steiermark und Kärntens unter großem Druck und hohen Temperaturen vor rund 95 Millionen Jahren in Tiefen von 65 bis 80 Kilometern geformt wurde. Die beim Hohl-Felsen in der Südsteiermark auffindbaren Verformungsgesteine geben somit Einblick in tief unter der Erde stattfindende Vorgänge zu einer Zeit als die Alpenbildung in ihren frühen Phasen war, heißt es.