Bachelor mit 18: Kärntnerin schreibt Uni-Geschichte

Andrea Oberdünhofen hat gleichzeitig für die Schule und das Studium gelernt.

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Mit gerade einmal 18 Jahren hat eine Kärntnerin ihren Bachelorabschluss geschafft. Die Oberkärntnerin Andrea Oberdünhofen hat an der Universität Klagenfurt das Studium International Business and Economics beendet. Sie ist damit laut Mitteilung der Kärntner Uni die jüngste Absolventin in der Geschichte der Universität Klagenfurt. Sie studiert bereits ein zweites Bachelor-Studium an der Uni Klagenfurt: Diesmal geht es um Wirtschaft und Recht.

Im Jahr 2024 hat die junge Kärntnerin über das vom OeAD geförderte Programm "Schülerinnen und Schüler an die Hochschulen" die Möglichkeit erhalten, bereits vor ihrer Matura Lehrveranstaltungen an der Universität Klagenfurt zu besuchen und Prüfungen abzulegen. Zu diesem Zeitpunkt besuchte sie noch die Landwirtschaftliche Fachschule Litzlhof und bereitete sich zugleich auf die Externistenmatura am Abendgymnasium Klagenfurt vor. Nach der Matura wechselte sie in das reguläre Bachelorstudium und schloss dieses wenige Monate später ab.

International Business und Recht

Ihre Studienwahl fiel auf das englischsprachige Bachelorstudium International Business and Economics. "Das Internationale hat mich schon immer fasziniert. Auch die englische Unterrichtssprache war eine Herausforderung, die ich gerne annehmen wollte", hielt die Absolventin fest. Die Doppelbelastung aus Schule und Studium empfand sie offenbar als gut bewältigbar: "Ich habe ganz normal studiert und mich in den Phasen vor den Maturaprüfungen stärker auf die Schule konzentriert. Diese Flexibilität war für mich ideal", schilderte sie. Der persönliche Kontakt zu den Lehrenden habe geholfen Prüfungstermine und andere Verpflichtungen miteinander zu vereinbaren.

Freizeit kommt nicht zu kurz

Die Kärntnerin bringt allerdings noch mehr unter einen Hut: Sie engagiert sich in der Landjugend, spielt Steirische Harmonika, reist gerne und treibt Sport. "Mir ist wichtig, dass die Freizeit nicht zu kurz kommt. Man muss Prioritäten setzen, aber die Dinge, die man gerne macht, sollten immer Platz haben", betonte Oberdünhofen.

Berufswunsch Projektmanagerin

Seit Oktober 2026 verfolgt die Bakkalaurea bereits neue Ziele. Nunmehr studiert sie Wirtschaft und Recht an der Universität Klagenfurt. Langfristig möchte sie im Projektmanagement tätig sein, mit Menschen arbeiten und das möglichst in einem internationalen Umfeld. Auch die Gründung eines eigenen Unternehmens könne sie sich vorstellen.