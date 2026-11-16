Nach Aufstieg: Diese EM-Quali-Lose drohen ÖFB

Der Aufstieg ist geschafft, das nächste Ziel heißt EM 2028. Bei der Auslosung am 6. Dezember erfährt Österreich, wie anspruchsvoll der Weg dorthin wird.

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Die Nations League ist noch nicht ganz vorbei, da rückt schon der nächste große Termin näher. Am Sonntag, 6. Dezember, werden ab 18 Uhr in Belfast die Gruppen der EM-Qualifikation ausgelost. Österreich steht fix in Topf 2 – und kann damit einigen unangenehmen Gegnern aus dem Weg gehen. Den ganz großen Namen allerdings nicht.

Der Aufstieg schützt nicht vor einem Hammerlos

Deutschland, England, Spanien oder Frankreich: Aus Topf 1 könnte Rangnicks Mannschaft ein Schwergewicht erwischen. Auch Portugal, Italien, die Niederlande, Belgien, Kroatien, Dänemark, Norwegen und Griechenland gehören zum möglichen Gegnerkreis.

Für die Setzliste zählt die Nations-League-Rangliste nach der Gruppenphase. Als Sieger einer B-Gruppe liegt Österreich zwischen Platz 17 und 20. Der Aufstieg hebt das ÖFB-Team bei dieser Auslosung noch nicht an den Mannschaften aus Liga A vorbei. Auch Gastgeber England ist ein möglicher Gegner.

Frankreich und Polen in einer Gruppe?

Auch Topf 3 bietet keine Garantie auf einen gemütlichen Quali-Herbst. Dort warten unter anderem Polen, die Ukraine, Rumänien und Georgien. Frankreich und Polen oder Deutschland und die Ukraine wären damit mögliche Kombinationen.

Immerhin: Duelle mit der Schweiz, Schweden und der Türkei bleiben Österreich erspart. Sie stehen ebenso in Topf 2 wie Wales und Serbien.

Die Nations League öffnet eine zweite Tür

Der Gruppensieg könnte Österreich noch einmal helfen. Für die Play-offs werden auch die bestplatzierten Nations-League-Gruppensieger berücksichtigt, die sich nicht schon über die EM-Qualifikation einen Platz gesichert haben. Sollte der direkte Weg scheitern, bleibt damit eine mögliche zweite Chance.

EM 2028: Auslosung und Qualifikation kompakt Auslosung: 6. Dezember 2026, 18 Uhr, Belfast. Österreich steht fix in Topf 2. Mögliche ÖFB-Gegner (Stand 16.11.): Deutschland, England, Spanien, Frankreich, Portugal, Italien, Niederlande, Belgien, Kroatien, Dänemark, Norwegen und Griechenland. Modus: Zwölf Gruppen mit vier oder fünf Teams. Gespielt wird von März bis November 2027, jeweils mit Hin- und Rückspiel. Direkt zur EM: Die zwölf Gruppensieger und acht besten Zweiten. Beim Vergleich der Zweiten zählen Spiele gegen den Letzten einer Fünfergruppe nicht. Zweite Chance: Play-offs im März 2028, auch für noch nicht qualifizierte Nations-League-Gruppensieger. Je nach Bedarf der Gastgeber werden zwei bis vier EM-Tickets vergeben. Gastgeber: England, Schottland, Wales und Irland spielen die Qualifikation mit. Zwei Plätze sind für Gastgeber reserviert, die das direkte Ticket verpassen. Endrunde: 9. Juni bis 9. Juli 2028, 24 Teams. Eröffnung in Cardiff, Finale in Wembley.

Wie viele EM-Tickets dort vergeben werden, hängt von den Gastgebern ab. Für England, Schottland, Wales und Irland sind insgesamt zwei Plätze reserviert, falls sie die direkte Qualifikation verpassen. Werden beide gebraucht, bleiben zwei Tickets für die Play-offs. Wird keines benötigt, werden dort vier Plätze ausgespielt.

Die letzten Teilnehmer stehen im März 2028 fest. Die Endrunde beginnt am 9. Juni in Cardiff, das Finale steigt am 9. Juli im Londoner Wembley-Stadion.