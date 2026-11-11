Europäische Poetry-Slam-Meisterschaft erstmals in Österreich

"Eines Tages Baby, werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können", so beginnt der bekannteste deutsche Poetry-Slam-Auftritt von Julia Engelmann mit 15 Mio. Youtube-Klicks. In Graz treffen bald die besten Slammer Europas aufeinander.

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Seit fast zwei Jahrzehnten gibt es europaweite Poetry-Slam-Meisterschaften. Kommende Woche findet erstmals auch in Österreich ein derartiger Wettbewerb statt, wenn von 19. bis 21. November die Euros 26 im Grazer Next Liberty über die Bühne geht. Inklusive der aktuellen österreichischen Meisterin Lia Hartl in dieser vergleichsweise jungen Literaturgattung treten Repräsentanten aus 28 Ländern an, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Graz.

Slam-Revue mit Europameister

Eröffnet wird am Donnerstag (19. November) in Form einer Slam-Revue mit unter anderem dem aus der Schweiz stammenden, regierenden Europameister Valerio Moser und der steirischen Meisterin Vali Georgieva. Als besonderes Zuckerl wird bei der Eröffnung das von ORF-Moderator Armin Wolf stilgerecht performte, extra für die Europameisterschaft produzierte Regel-Video präsentiert. Für dieses Event sind die Eintrittskarten limitiert.

Auch Livestream

An den beiden folgenden Tagen werden in den Halbfinali die insgesamt zehn Finalistinnen und Finalisten ermittelt. Für jene, die keine der insgesamt über 1.000 Tickets ergattern konnten, wird außerdem ein Livestream geboten.

Nur 4 Minuten Zeit

Die Teilnehmer tragen ihre zeitlich streng auf vier Minuten begrenzten Texte in allen möglichen Sprachen, meist in ihrer Muttersprache, vor. Dazu wird es jeweils eine deutsche Synchronübersetzung auf der Leinwand geben, was allerdings angesichts der Bedeutung von Rhythmus und physischem Vortrag beim Poetry Slam fast schon Nebensache ist, wie die Veranstalter betonen.

Organisiert wird die Euros 26 vom Slam Kollektiv Graz und der niederösterreichischen Slam-Poetin und Moderatorin Katharina Wenty, die 2021 auch die weltweite Trägerorganisation World Poetry Slam Organisation WPSO mitbegründete.