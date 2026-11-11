Voestalpine steigert Gewinn um 46 % und streicht 1.000 Jobs

Trotz eines spürbaren Gewinnsprungs im ersten Geschäftshalbjahr dämpfen internationale Krisen und US-Zölle die weiteren Aussichten des Linzer Stahlkonzerns Voestalpine. Während das Nettoergebnis kräftig zulegt, schlägt das Unternehmen bei der Jahresprognose vorsichtigere Töne an und fährt ein Sparprogramm.

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Der Linzer Technologie- und Stahlkonzern Voestalpine blickt auf ein durchwachsenes, aber ertragreiches erstes Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 zurück.

In einem nach wie vor äußerst herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld konnte das Unternehmen das Ergebnis nach Steuern markant verbessern. Unterm Strich kletterte der Periodengewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46 Prozent auf 290 Millionen Euro.

Maßgeblich gestützt wurde dieser Zuwachs allerdings von positiven Einmaleffekten in der Höhe von rund 100 Millionen Euro. Beim Gesamtumsatz zeigte sich die Entwicklung hingegen weitgehend stabil: Mit 7,7 Milliarden Euro verharrten die Erlöse praktisch auf dem Niveau des Vergleichszeitraums des Vorjahres, in dem 7,6 Milliarden Euro erwirtschaftet worden waren. Konzernchef Herbert Eibensteiner betonte, dass der operative Fokus zuletzt klar auf der Sanierung renditeschwacher Sparten und gezielten Auslandsinvestitionen lag.

Geopolitische Krisen und US-Zölle belasten das Geschäft

Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres zeichnen sich jedoch spürbare Bremsspuren ab, die den Vorstand zu einer Korrektur der Jahresziele veranlassen. Vor allem der anhaltende Konflikt im Mittleren Osten wirkt sich negativ auf das Geschäft aus, da Energie- und Transportkosten empfindlich gestiegen sind. Zudem führen die dortigen Spannungen dazu, dass wichtige Energieprojekte in der Krisenregion weiter auf unbestimmte Zeit verschoben werden müssen.

Der EBITDA-Ausblick: Das obere Ende der Prognose für das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird von 1,85 auf 1,7 Milliarden Euro gesenkt. Das untere Ende der EBITDA-Bandbreite bleibt unverändert bei 1,6 Milliarden Euro.

Betriebsergebnis (EBIT): Für das Gesamtjahr wird nun ein Betriebsergebnis zwischen 830 und 930 Millionen Euro erwartet.

Hinter den soliden Finanzkennzahlen steht jedoch auch ein schmerzhafter Einschnitt für die Belegschaft. Im Verlauf der ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres schrumpfte die weltweite Mitarbeiterzahl um zwei Prozent. Konkret entspricht das einem Minus von knapp 1.000 Vollzeitstellen, womit der Personalstand aktuell bei 48.619 Vollzeitäquivalenten liegt.

150 Jobs fallen in Kindberg (Stmk) weg

Besonders betroffen ist dabei auch der steirische Traditionsstandort Kindberg, der auf Nahtlosrohre für den internationalen Öl- und Gassektor spezialisiert ist. Dort schlagen die protektionistischen Maßnahmen der Vereinigten Staaten voll durch. Bis zum März 2027 müssen in dem Werk weitere rund 150 Beschäftigte aus dem Produktionsbereich ihren Arbeitsplatz abgeben. Die Belegschaft in Kindberg ist bereits von 1.070 Beschäftigten vor einem Jahr auf derzeit etwa 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschrumpft.

US-Zollhammer auf Kindberg - über 100 % Zollaufschlag: Das steirische Werk (voestalpine Tubulars) leidet massiv unter den protektionistischen US-Zöllen auf Nahtlosrohre.

- 15 bis 20 % Absatzverlust: Der Konzern rechnet damit, dauerhaft mit nur noch rund 80 Prozent des bisherigen Exportvolumens in die USA auskommen zu müssen.

- ungewisse Zukunft: Neben den 150 Kündigungen bis März 2027 schließt das Management weitere Kündigungen nicht aus. Bis Ende November wird ein Sozialplan verhandelt.

Niedrigwasser-Chaos auf der Donau - Auslieferungs-Stopp: Nach dem trockenen Sommer führt die Donau weiter extremes Niedrigwasser. Bestimmte Stahlprodukte können nicht verschifft werden.

- Verlagerung auf die Schiene: Voestalpine versucht Engpässe über den Bahnverkehr auszugleichen, stößt aber auch dort an Kapazitätsgrenzen.

- 1,7 Millionen Tonnen betroffen: In Linz werden jährlich 17 Mio. Tonnen Fracht bewegt. Volle 10 Prozent der Fracht hängen direkt am Wasserweg.

Grüne Stahlproduktion startet 2027

Die Umstellung auf eine klimafreundlichere Stahlproduktion im Rahmen des Transformationsprogramms greentec steel läuft. Im ersten Halbjahr 2027 sollen in einem ersten Schritt die Elektrolichtbogenöfen (EAFs) in Linz und Donawitz in Betrieb gehen und Hochöfen ersetzen. Beide Projekte seien zeitlich und budgetär im Plan.

In Österreich habe die voestalpine in den vergangenen zehn Jahren über 6 Mrd. Euro investiert. "Wir investieren auch weiterhin, nämlich in greentec steel, die Ablöse von Hochöfen durch Elektroofentechnologie", betonte der Konzernchef. "In einem ersten Schritt investieren wir 1,5 Mrd. Euro", sagte der CEO.

Die Umstellung auf grünen Stahl soll zunächst eine Verringerung der CO2-Emissionen um 30 Prozent bedeuten. "Das sind rund 5 Prozent der österreichischen CO2-Emissionen, also wirklich das größte Klimaprojekt hier in Österreich", merkte Eibensteiner an. Im neuen Jahr werde mit dem Hochfahren und Inbetriebnehmen begonnen. "Wir sind in der Endmontage."