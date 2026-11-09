IMMOunited nach 150 Tagen schon drittgrößte Plattform Österreichs

Nur kurz nach dem offiziellen Start hat sich das heimische Immobilienportal IMMOunited mit über 69.000 Inseraten als feste Größe am Markt etabliert. Eigentümer Roland Schmid jubelt und will das Angebot noch verbessern.

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Nur viereinhalb Monate nach dem offiziellen Start ist die Plattform von IMMOunited schon die drittgrößte in Österreich. Eigentümer Roland Schmid setzt dabei auf kostenlose Daten für Suchende.

Rasantes Wachstum auf 69.000 Objekte

Innerhalb von nur 150 Tagen verzeichnet die neue Plattform IMMOunited bereits 1.100 registrierte Kunden, von denen knapp 900 aktiv inserieren. Mit einem Bestand von mehr als 69.000 Objekten ist der Dienst, gemessen an heimischen Inseraten, auf Anhieb zur Nummer drei in Österreich aufgestiegen.

Roland Schmid mit IMMOunited-Portal. © IMMOunited

Firmengründer Roland Schmid betont gegenüber immofokus.at, dass dieser Start keineswegs ein Spaziergang war, die bisherige Resonanz jedoch die Erwartungen übertrifft. Die Reichweite der Plattform stützt sich auf eine breit angelegte Werbestrategie, die in den ersten Monaten beachtliche Zahlen lieferte:

115 Millionen Werbekontakte über diverse Werbekanäle ausgespielt

über diverse Werbekanäle ausgespielt 15 Millionen Kontakte in den sozialen Netzwerken

in den sozialen Netzwerken Über 3 Millionen Abrufe über Bewegtbildkanäle wie YouTube

über Bewegtbildkanäle wie YouTube 250.000 bis 350.000 eindeutige Besucher (Unique Visitors) monatlich

Kooperation mit oe24

Bei der Herkunft der Zugriffe zeigt sich eine klare Dreiteilung: Rund 38 Prozent der Nutzer kommen über strategische Medienkooperationen – unter anderem mit oe24.at oder dem Magazin Trend.

Weitere 30 Prozent finden über die Google-Suche auf das Portal, während ebenso 30 Prozent die Adresse direkt eingeben. Diese Direkteinsteiger resultieren vor allem aus großflächiger Außenwerbung, Bandenwerbung bei Fußballspielen und Gewinnspielen.

Im Gegensatz zu manchen Mitbewerbern strebt das Unternehmen keine Verdrängung der etablierten Platzhirsche an. Schmid formuliert die strategische Ausrichtung pragmatisch: Das Portal soll eine verlässliche und dauerhafte Nummer drei im Land sein. Eine sinnvolle Ergänzung im Markt zu bieten sei wesentlich erfolgversprechender, als einen bestehenden Marktführer mit Gewalt anzugreifen.

Auch das Gebührenmodell folgt einem kooperativen Ansatz für die Branche. Bis zum Jahresende 2026 bleibt das Inserieren kostenfrei, ab 2027 werden Beiträge fällig. Diese sollen jedoch unter den üblichen Marktpreisen liegen:

Sämtliche Einnahmen aus der Monetarisierung fließen 1:1 direkt in Marketing und Portalwerbung .

. Die technischen Entwicklungskosten sind bereits über die regulären Unternehmenspläne abgedeckt.

Makler unterstützen mit ihren Beiträgen somit gezielt den Reichweitenaufbau, von dem sie selbst profitieren.

Gratis-Tools und KI-Technologie für Wohnungssuchende

Für Wohnungssuchende und Immobilieneigentümer bietet die Plattform ein umfangreiches Informationsangebot, das dauerhaft kostenlos bleibt. Über detaillierte Transaktionsdaten und Preisentwicklungen lässt sich der Markt bis auf Nachbarschaftsebene im Umkreis von 400 Metern transparent nachvollziehen. Zudem steht die Anwendung IMMOunited2Go kostenfrei zur Verfügung.

Ein zentrales Element ist die sogenannte "First Buyer Journey": Anhand von Eigenmitteln, Einkommen und Wunschlage ermittelt das System realistische Kauf- oder Mietchancen. Wer sich beispielsweise den Wiener Schafberg nicht leisten kann, erhält passende Ausweichmöglichkeiten wie Dornbach oder den Wilhelminenberg – oder die ehrliche Empfehlung, vorerst zur Miete zu wohnen.

Technisch rüstet sich IMMOunited für die Zukunft: Das Portal wurde von Beginn an für Suchabfragen durch künstliche Intelligenz optimiert und bereitet aktuell sogenannte MCP-Server (Model Context Protocol) vor. Trotz aller digitalen Innovationen setzt Schmid beim Service auf den Faktor Mensch: Im Support gibt es keine KI-Stimmen, schriftliche Anfragen werden binnen zehn Minuten bearbeitet und Anrufer warten maximal fünf Sekunden in der Schleife.