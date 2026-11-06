Wiens Kursalon zeigt sich von der Schokoladenseite

Im Wiener Kursalon entsteht bis Frühjahr 2027 die Lindt World of Chocolate Vienna. Geplant sind ein Schokoladenmuseum, Gastronomie und rund 200 neue Arbeitsplätze.

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Neue Bestimmung für den Kursalon Hübner im Wiener Stadtpark: Am 2. November übernahm Lindt & Sprüngli als neue Pächterin die Schlüssel zum historischen Gebäude. Passend zum Vorhaben wurde bei der Übergabe auch ein symbolischer Schlüssel aus Schokolade überreicht. Bis Frühjahr 2027 soll hier die Lindt World of Chocolate Vienna entstehen, die Schokoladenerlebnis, Café- und Restaurantkultur sowie klassische Musik unter einem Dach vereint.

Café und Restaurant frei zugänglich

Das Haus soll sowohl Wienerinnen und Wienern als auch Gästen aus aller Welt offenstehen. Café, Restaurant und Außenbereiche werden ohne Eintritt zugänglich sein. Ein Ticket benötigen Besucherinnen und Besucher nur für den Museumsbereich. "Der Kursalon war immer ein Ort, an dem Wien zusammenkommt. Genau das wollen wir fortschreiben", sagt Fabian Reinhardt, CEO von Lindt & Sprüngli Österreich. Neben dem Museumsbesuch sollen auch Workshops mit den Lindt Maîtres Chocolatiers möglich sein.

Von der Kakaobohne bis zur Praline

Die geplante Erlebniswelt widmet sich der Geschichte und Herkunft der Schokolade sowie der Arbeit der Lindt Maîtres Chocolatiers. Weitere Einzelheiten zur Gestaltung bleiben vorerst offen.

Kulinarisch soll das Angebot vom Frühstück über Lunch, Kaffee und Mehlspeisen bis zum Aperitivo und Dinner reichen. Für Café und Restaurant ist ein eigenständiges Konzept vorgesehen, das Wiener Genusskultur mit der Handschrift von Lindt verbindet.

Rund 200 neue Arbeitsplätze geplant

Mit seiner Lage am Stadtpark, nahe der Ringstraße und dem goldenen Johann-Strauss-Denkmal, soll das Haus zu einem weiteren Anziehungspunkt für internationale Gäste, Familien und Ausflügler aus Österreich werden.

Im Zuge des Projekts sollen rund 200 Arbeitsplätze in Gastronomie, Handel, Erlebniswelt und Verwaltung entstehen. An der Realisierung sind zahlreiche heimische Unternehmen beteiligt.

In den kommenden Monaten wird der Kursalon auf seine neue Nutzung vorbereitet. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2027 geplant.

Neues Kapitel für den Kursalon Hübner. Blick auf den Kursalon Hübner, der künftig die Lindt World of Chocolate Vienna beherbergen wird. © Chapter 4

Ein Haus mit langer Geschichte

Der 1867 eröffnete Kursalon blickt auf eine wechselvolle Vergangenheit zurück. In seiner Trinkhalle wurden ursprünglich Heilwässer aus den Kurorten der Monarchie ausgeschenkt. Ab 1868 spielten hier Johann Strauss Sohn, Josef Strauss und Eduard Strauss auf.

Schon vor der Errichtung des Gebäudes war das Wasserglacis ein Treffpunkt für Mineralwasser, Musik und geselliges Beisammensein. An diese Tradition als Ort der Begegnung soll die neue Nutzung anknüpfen. Für Astrid Hübner, Geschäftsführerin von Hübner Kursalon, war entscheidend, dass das Haus mit Hingabe und Gespür für seine Geschichte weitergeführt wird. Mit Lindt habe man dafür einen passenden Partner gefunden.