Schlumberger und Hochriegl setzen auf Winterdesign

Schlumberger und Hochriegl bringen limitierte Winter Editions in den Handel. Die 0,75-Liter-Flaschen zeigen sich im nordischen Stricklook sowie in festlichem Grün und Gold.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Schlumberger und die zum Haus gehörende Sektmarke Hochriegl präsentieren limitierte Editionen für die Winter- und Feiertagssaison. Während Schlumberger die Sorten Rosé Ice Secco und White Ice Secco in ein nordisch inspiriertes Design kleidet, setzt Hochriegl bei seiner Winter Edition Trocken auf Grün und Gold. Die Editionen sind für begrenzte Zeit in der 0,75-Liter-Flasche im österreichischen Lebensmittelhandel erhältlich.

Nordischer Stricklook für Schlumberger

Als Vorlage für die Schlumberger Winter Edition dient das skandinavische Lebensgefühl Hygge, das für Gemütlichkeit, Wärme und bewusste Genussmomente steht. Grafische Strickmuster, Winterornamente und stilisierte Rentiere erinnern auf den Flaschen an handgestrickte Winterpullover.

Die Rosé Ice Secco Winter Edition ist in einem sanften Rosaton gestaltet. Bei der White Ice Secco Winter Edition bestimmen Weiß- und Silbertöne den Auftritt. Damit setzt Schlumberger bei beiden Sorten auf eine gemeinsame nordische Gestaltung mit unterschiedlichen Farbakzenten.

Hochriegl trägt Grün und Gold

Schlumberger Winter Edition White Ice Secco 0,75l © Schlumberger

Die Hochriegl Winter Edition Trocken präsentiert sich in sattem Grün mit goldenen Sternen und Schneeflocken. Eine goldene Kapsel und die charakteristischen roten Akzente der Marke ergänzen das festliche Flaschendesign.

Geschmacklich beschreibt der Hersteller Hochriegl Trocken mit feinen Fruchtnoten, ausgewogener Frische und eleganter Perlage. Die limitierte Gestaltung richtet sich an die Winter- und Festtagszeit – vom Adventbrunch über das Weihnachtsessen bis zum Jahreswechsel.

www.schlumberger.at