Benedikt Zacherl neuer Chef für café+co Österreich

Benedikt Zacherl führt café+co Österreich künftig gemeinsam mit Christian Pirklbauer. Im Fokus steht die Weiterentwicklung der Verpflegungsangebote für Unternehmen.

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Benedikt Zacherl (52) übernimmt die Geschäftsführung von café+co Österreich. Gemeinsam mit Christian Pirklbauer verantwortet er künftig das Österreich-Geschäft. Der erfahrene Marken- und Vertriebsmanager soll das Unternehmen insbesondere mit Blick auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden weiterentwickeln.

Zacherl bringt langjährige Erfahrung aus der Konsumgüter- und Getränkebranche mit. Vor seinem Wechsel war er viele Jahre in leitenden Funktionen tätig, zuletzt mit internationaler Verantwortung.

Mehr als Kaffee am Arbeitsplatz

Als Vollversorger bietet café+co Unternehmen neben Kaffee auch weitere Heiß- und Kaltgetränke, Snacks und zusätzliche Angebote für die Verpflegung am Arbeitsplatz.

"café+co ist heute weit mehr als Kaffee", erklärt Zacherl. Mit seinen Versorgungslösungen will das Unternehmen zur Attraktivität seiner Kunden als Arbeitgeber beitragen. "Diesen Anspruch wollen wir weiterentwickeln und uns dabei noch stärker an den Bedürfnissen der Unternehmen und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter orientieren", so der neue Geschäftsführer.Dabei unterscheiden sich die Anforderungen je nach Standort: Ein kleines Büro benötigt andere Angebote als ein Produktionsbetrieb mit Schichtarbeit oder ein großer Bürostandort. Maßgeblich sind unter anderem Mitarbeiterzahl, Arbeitszeiten und Nutzungsfrequenz.

Rund 105.000 Getränke täglich

In Österreich werden über café+co-Automaten täglich rund 81.000 Heißgetränke, 18.000 Kaltgetränke und 5.700 Snacks verkauft. Rund 2.000 Befüllereinsätze und knapp 200 Technikereinsätze pro Tag sichern die Versorgung und Betreuung der Standorte.

Diese operative Basis soll künftig noch stärker für die Weiterentwicklung des Angebots genutzt werden. Ziel sind Verpflegungslösungen, die auf die jeweiligen Bedürfnisse der Unternehmen und ihrer Beschäftigten zugeschnitten sind.

Österreich als zentraler Markt

"Mit Benedikt Zacherl gewinnen wir einen erfahrenen Manager, der den österreichischen Markt kennt und einen starken Hintergrund in Vertrieb, Markenführung und Kundenorientierung mitbringt", sagt Fritz Kaltenegger, Geschäftsführer von café+co International.

Österreich sei für die Gruppe ein zentraler Markt. Gemeinsam mit Pirklbauer soll Zacherl die Position als umfassender Verpflegungspartner für Unternehmen weiter stärken.

café+co betreut österreichweit rund 10.000 Kunden und betreibt 20.000 Automaten. Rund 600 Mitarbeitende kümmern sich um die Versorgung und Betreuung.