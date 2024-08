Teenie (14) lieferte Polizei und Vater Verfolgungsjagd

Mit einem gestohlenen VW Golf bretterte ein 14-Jähriger in Wien durch die Gegend - und war dabei weder durch einen Unfall, noch vorerst durch den eigenen Vater zu stoppen. Jetzt sitzt der Bub in Haft ebenso wie ein Freund (15), mit dem er erst kürzlich eine Raser-Spritztour hingelegt hatte.

Wien. Mario Kart ist gestern, die Kids von heute wollen echt Gas geben - und in den Schulferien macht es offenbar besonders Spaß, zum Beispiel einen VW Touran (grau metallic) zu stehlen und damit durch die Gegend zu "chillen". So geschehen Samstagabend in der Donaustadt, wo ein 15-Jähriger mit einem 14-Jährigen (beide haben Balkanwurzeln) und zwei Wiener Mädchen (15 und 16) mit dem genannten entwendeten SUV am Abend in eine Verkehrskontrolle kam.

Es folgte eine Verfolgungsjagd mit Höchstgeschwindigkeiten bis zu 140 km/h - im Stadtgebiet! Im Bereich der Raffineriestraße rammte der Teenie-Driver dann zwei Polizeifahrzeuge, die dadurch beschädigt und fahruntauglich wurden. Die ganze Clique wurde festgenommen, der Fahrer (15) kam in U-Haft.

Nichts dabei gelernt hat sein 14-jähriger Kumpel, der Mittwochfrüh nach längerer Abwesenheit in der Früh wieder einmal zu Hause auftauchte, als sein Vater (ein Unternehmer) gerade in die Arbeit fuhr. Kurz darauf verriet der Sohnemann der Lebensgefährtin seines Papas, dass er jetzt ein wenig herumfahren werde - der Frau schwante gleich Übles.

Endstation Verteilerkreis in Favoriten

Und tatsächlich hatte der Bub in der Nacht in Gänserndorf einen VW Golf gestohlen, mit dem er jetzt den Bleifuß trainierte. Der alarmierte Vater fuhr mit seinem Lieferwagen hinterher und musste zusehen, wie sein Sohn am Schüttauplatz einen Schanigarten-Zaun touchierte und WEITERRASTE. Völlig baff wusste sich der Vater nicht anders zu helfen, als die Polizei zu rufen, seinen Sohn zu verfolgen und der Exekutive immer wieder den Standort durchzugeben. Beim Verteilerkreis in Favoriten konnte der 14-Jährige schließlich an einer roten Ampel gestoppt werden

Der amtsbekannte 14-Jährige wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Der unbelehrbare Teenie wird mehrfach verwaltungsstrafrechtlich angezeigt, betonte die Polizei. Weitere Erhebungen laufen. Der Vater ist völlig geknickt.