Freibad-Rambo (14) als Serien-Täter vor Gericht

Ein 14-Jähriger muss sich am Landesgericht Linz gleich wegen mehrerer Delikte verantworten: Dem Teenie werden Raub, Körperverletzung, Sachbeschädigung und schwere Nötigung vorgeworfen. Zwei mutmaßliche Komplizen sind ebenfalls angeklagt.

OÖ. Der Teenager mit türkischem Migrationshintergrund sitzt seit Ende Juni in Untersuchungshaft. Die Liste der vorgeworfenen Straftaten für sein Alter schon mehr als beachtlich So soll er am 21. Juni gemeinsam mit seinen beiden mitangeklagten Freunden aus Rumänien mehrere Jugendliche in einer Unterführung in Perg überfallen haben. Der amtsbekannte 14-Jährige soll die Burschen mit Mord bedroht und ihnen auch Bargeld abgenommen haben. Fast schon obligat - das Trio filmte den Cop mit dem Handy.

Bademeister (68) spitalsreif geprügelt

Vier Wochen davor – zu Pfingsten – ein Vorfall, der es in die überregionalen Schlagzeilen geschafft hat: Da war der 14-Jährige trotz Zutrittsverbots im Freibad in Perg auf, schwang sich über das Drehkreuz im Eingangsbereich und attackierte dort einen Bademeister mit Händen und Füßen attackiert haben. Der 68-Jährige hatte nur gefragt, ob er wenigsten eine Saisonkarte habe. Das Prügelopfer musste mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht werden. Dem angeklagten Burschen drohen bis zu zweieinhalb Jahre Haft.