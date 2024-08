Teenie-Syrer hantierten mit Pistolen - Wega-Einsatz

2 Jugendliche und ein Teenie-Komplize (14), die mit Schusswaffen hantierten, lösten Montagabend in Wien-Landstraße einen Polizeieinsatz aus. An Ort und Stelle stellten sich die vermeintlichen Waffen als täuschend echte Spielzeugpistolen heraus.

Wien. Laut Pressemeldung der Wiener Polizei rückten mehrere Einsatzkräfte mit Verstärkung durch Beamte der WEGA aus und trafen im Park in der Schnirchgasse die drei Tatverdächtigen mit den Waffen an. Die Pistolen seien aus der Entfernung nicht von echten Waffen zu unterscheiden gewesen - außerdem repetierten die Burschen, die im Bereich des Spielplatzes und der Plaza der drei Luxus-Triiiple-Tower am Donaukanal - wo auch einige Promis Wohnungen haben - herumstreiften, demonstrativ die Waffen, als die Beamten sich dem Trio näherten.

© LPD Wien ×

Die täuschend echten Waffenattrappen wurden durch die Beamten sichergestellt. Zwei 17-Jährige und ein 14-jähriger Teenie (alle syrische Staatsangehörige) wurden wegen Ordnungsstörung angezeigt.