Horror-Wespen in Hitzesommer so aggressiv wie nie

Fälle in diesem Sommer rasant angestiegen.

Die hohen Temperaturen in diesem Sommer sorgen im ganzen Land für eine große Wespenplage. Die unbeliebten Insiekten sind heuer nicht nur noch weiter verbreitet, sie sind durch ihre große Population auch um ein vielfaches aggressiver als in früheren Jahren.

In den letzten 10 jahren starben in Österreich insgesamt 55 Menschen an den Folgen eines Wespenstiches. Heuer sind seit Juli alleine in Niederösterreich drei Menschen ums Leben gekommen. Laut Statistik sind etwa 3 Prozent der Österreicher (300.000) allergisch. Die Zahl der 1.200 stationär behandelten Personen wird heuer wohl auch steigen.

Feuerwehren sind im Dauereinsatz

Täglich finden im ganzen Land derzeit über 200 Einsätze der Rettung oder Feuerwehr wegen Wespenstichen statt. Wie der ORF Niederösterreich offenlegt gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr heuer bereits knapp 2.000 Einsätze. 2023 musste man im Sommer nur etwas mehr als 900 Mal ausrücken.

Die Zahl hat sich heuer mehr als verdoppelt, obwohl Experten weiterhin meinen, dass man von keiner Wespenplage reden kann. Chrstian Wieser meint dazu gegenüber dem ORF: „Wenn im Frühling das Wetter entsprechend ist oder nicht entsprechend ist, so wird es ein Wespenjahr oder keines.“